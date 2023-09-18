مستشار الأمن القومي العراقي يتوجه إلى أربيل لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران
الداخلية العراقية أكدت أنها شرعت خلال الأسابيع القليلة الماضية في تنفيذ عمليات لفرض القانون في المناطق الحدودية في شمال البلاد وشمال شرقها
قال قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، اليوم الاثنين، إنه سيتوجه إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران.
ومع اقتراب انتهاء المهلة التي أعطتها إيران لإقليم كردستان العراق من أجل نزع أسلحة الجماعات المعارضة لها داخل الأراضي العراقية، أكدت وزارة الداخلية العراقية أمس أنها شرعت خلال الأسابيع القليلة الماضية في تنفيذ عمليات لفرض القانون في المناطق الحدودية في شمال البلاد وشمال شرقها.
وقال متحدث باسم الوزارة أمس "حدثت اشتباكات عنيفة مع هذه المجموعات. جرت عمليات التطهير في المناطق الحدودية في محافظتي أربيل والسليمانية وإيران إضافة إلى المثلث العراقي الإيراني التركي".
وكانت مصادر خاصة بـ"العربية" و"الحدث" أفادت، أمس الأحد، بإتمام نقل معسكرات المعارضة الإيرانية من الحدود مع إيران إلى العمق العراقي.
وأشارت مصادرنا إلى أن قوات حرس الحدود العراقي تنتشر على الحدود العراقية الإيرانية.
يذكر أن مهلة طهران لبغداد بخصوص إبعاد المعارضة الإيرانية عن الشريط الحدودي بين البلدين تنتهي الثلاثاء، ومازالت طهران تلوح باستخدام القوة إذا لم تنفذ بغداد وأربيل الاتفاق.
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