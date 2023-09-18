اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Waving flag of Iraq and Iran stock illustration
تعبيرية

مستشار الأمن القومي العراقي يتوجه إلى أربيل لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران

الداخلية العراقية أكدت أنها شرعت خلال الأسابيع القليلة الماضية في تنفيذ عمليات لفرض القانون في المناطق الحدودية في شمال البلاد وشمال شرقها

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، اليوم الاثنين، إنه سيتوجه إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران.

ومع اقتراب انتهاء المهلة التي أعطتها إيران لإقليم كردستان العراق من أجل نزع أسلحة الجماعات المعارضة لها داخل الأراضي العراقية، أكدت وزارة الداخلية العراقية أمس أنها شرعت خلال الأسابيع القليلة الماضية في تنفيذ عمليات لفرض القانون في المناطق الحدودية في شمال البلاد وشمال شرقها.

مادة اعلانية

وقال متحدث باسم الوزارة أمس "حدثت اشتباكات عنيفة مع هذه المجموعات. جرت عمليات التطهير في المناطق الحدودية في محافظتي أربيل والسليمانية وإيران إضافة إلى المثلث العراقي الإيراني التركي".

إتمام نقل معسكرات المعارضة الإيرانية من الحدود للعمق العراقي العراق إتمام نقل معسكرات المعارضة الإيرانية من الحدود للعمق العراقي

وكانت مصادر خاصة بـ"العربية" و"الحدث" أفادت، أمس الأحد، بإتمام نقل معسكرات المعارضة الإيرانية من الحدود مع إيران إلى العمق العراقي.

وأشارت مصادرنا إلى أن قوات حرس الحدود العراقي تنتشر على الحدود العراقية الإيرانية.

يذكر أن مهلة طهران لبغداد بخصوص إبعاد المعارضة الإيرانية عن الشريط الحدودي بين البلدين تنتهي الثلاثاء، ومازالت طهران تلوح باستخدام القوة إذا لم تنفذ بغداد وأربيل الاتفاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية في ميناء درنة الليبي لمتابعة عملية انتشال جثامين الضحايا العربية في ميناء درنة الليبي لمتابعة عملية انتشال جثامين الضحايا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط