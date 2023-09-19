بعد قصف مطار بكردستان.. العراق يستدعي سفير تركيا

بعدما كشف الجيش العراقي أن الطائرة المسيّرة التي ضربت مطار "عربت" في إقليم كردستان دخلت الأجواء من تركيا، أعلنت الرئاسة العراقية أنها تعتزم استدعاء سفير أنقرة في بغداد وتسليمه رسالة احتجاج موجهة للرئاسة التركية.

وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" الثلاثاء، إن "شن هجمات عسكرية متتابعة تطال المدن والمدنيين فضلاً عن العسكريين أمر يرفضه القانون الدولي"، مضيفة أن "الطائرات المسيرة أصبحت وسيلة معتادة للهجوم التركي على أراضي العراق".

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كما حذرت من أن العراق "لن يقف مكتوف الأيدي أمام من سعى للمساس بأمنه وسيادته واستقراره".

فيما أضافت أن العراق أوضح لتركيا من قبل أنه على استعداد للجلوس مع الجهات الأمنية المعنية لسد الثغرات التي تعتقد أنقرة أنها أماكن تسلل "لمن يريد المساس بأمنها ودون أن نرى استجابة حقيقية لدعواتنا".

"انتهاك لسيادة البلاد"

أتى ذلك بعد أن كشف الجيش العراقي في وقت سابق الثلاثاء مصدر الطائرة المسيرة التي ضربت مطار "عربت" في إقليم كردستان، مؤكداً أنها دخلت الأجواء العراقية من تركيا.

وندد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، بتلك "الاعتداءات المتكررة التي لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول".

كما اعتبر في بيان أن "هذا العدوان يشكل انتهاكاً لسيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها"، مردفاً أن العراق "يحتفظ بحقه بوضع حد لهذه الخروقات". ورأى أن "هذه الاعتداءات المتكررة تهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وأمنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه".

مقتل 3 من جهاز مكافحة الإرهاب

يشار إلى أن طائرة مسيرة كانت قصفت الاثنين المطار المذكور، والواقع قرب مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان.

فيما أسفرت الضربة عن مقتل 3 عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم وإصابة 3 آخرين بجروح.

ونادراً ما تستهدف القوات الأمنية في كردستان بهجوم كهذا، على الرغم من أن الإقليم المتمتع بحكم ذاتي يشهد مراراً قصفاً ينسب إلى تركيا وإيران، يستهدف فصائل كردية معارضة من كلا البلدين، ومتواجدة في شمال العراق منذ عقود.

يذكر أنه في أبريل 2023، اتهم العراق تركيا بشن "قصف" في محيط مطار السليمانية. ووقعت تلك الضربات حينها تزامناً مع تواجد قوات أميركية وقائد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، في بالمطار.