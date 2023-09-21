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المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف

العراق: إجراءات لتأمين الحدود المشتركة مع إيران بالتنسيق مع كردستان

متحدث الخارجية العراقية أحمد الصحاف: "نؤكد على التزام العراق بالاتفاقية الأمنية مع إيران"

العربية.نت
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، لتلفزيون "العالم" الإيراني، إن بغداد بدأت تنفيذ إجراءات على الأرض لتأمين الحدود المشتركة مع إيران، وذلك بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق.

ونقل التلفزيون عن المتحدث أحمد الصحاف قوله: "نؤكد على التزام العراق بالاتفاقية الأمنية مع إيران".

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وكانت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران قد أعلنت يوم الثلاثاء، إخلاء مقرات مجموعات المعارضة الإيرانية قرب حدود البلدين بشكل نهائي.

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وذكرت اللجنة في بيان أنه "تم نقلهم إلى مكان بعيد عن الحدود، وتم نزع الأسلحة من هذه المجاميع تمهيدا لاعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين".

وكانت إيران قد حددت 19 سبتمبر الجاري موعدا نهائيا لاتخاذ العراق وحكومة إقليم كردستان العراق إجراءات ضد المجموعات المناهضة لطهران التي تنشط في الإقليم.

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