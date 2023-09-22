السوداني: لا نحتاج لقوات قتالية.. وسيادة العراق لا تخضع لأي مجاملة
رئيس وزراء العراق يقول إن تنظيم داعش لم يعد سوى مجموعات "مطاردة في الصحراء"
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن العراق لم يعد بحاجة لقوات قتالية سواء من الولايات المتحدة أو من بقية دول التحالف الدولي، مؤكدا أن تنظيم داعش لم يعد سوى مجموعات "مطاردة في الصحراء" ولا يشكل تهديدا للعراق.
وأضاف أن الواقع الجديد يقوم على أساس التعاون في مجالات محددة مع التحالف الدولي. وأشار إلى أن بغداد تسلمت مسودة لمذكرة تفاهم من وزارة الدفاع الأميركية تتعلق بشكل العلاقة بين العراق والتحالف الدولي.
وأكد السوداني التزام حكومته بعدم السماح لأي مجموعات مسلحة باستغلال وجودها على أرض العراق للاعتداء على دول الجوار. وشدد رفضه لأي اعتداء على حدود العراق من الجانب التركي أو الإيراني قائلا: "سيادة العراق لا تخضع لأي مجاملة".
كما أوضح أن حكومته حريصة على تقارب وجهات النظر بين إيران والدول العربية بما يسهم في تعزيز استقرار المنطقة.
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