اغتيال بلوغر عراقي شهير ببغداد.. ووالدته تصرخ فوق جثته

اغتال مسلح مجهول، ظهر اليوم الاثنين، البلوغر العراقي المعروف بـ"نور بي أم"، في منطقة الدوواوي وسط العاصمة العراقية بغداد.

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تقرير الحادث: في الساعة ١٣٣٠ حصل حادث جنائي ضمن منطقة المنصور م611 ز 48 مقابل روضة الأندلس تم التوجه للحادث وملاحظة المجنى عليه الملقب نور بي ام "محمد نور سمير محمد" من مواليد 2000.



♦️ الفيديو للأم و هي تودع ابنها.. pic.twitter.com/GpMh6ON3bt — العراق برس (@aliraqplus) September 25, 2023

وقال مصدر في الشرطة العراقية لـ "العربية/الحدث"، إن مسلحًا مجهول الهوية يستقل دراجة نارية فتح النار على البلوغر، ما أسفر عن مقتله على الفور وسط العاصمة العراقية.

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وطوقت الشرطة العراقية المنطقة، وفتحت تحقيقاً في الحادث.

إلى ذلك، ظهر مقطع فيديو مؤثر يوثق والدته وهي تصرخ وتودع جثة فلذة كبدها وتنادي "يمه يا وليدي".

لكن هناك صفحة تحمل اسم "Noor_bm" على "فيسبوك" نفت خبر الاغتيال بنشر صورة للبلوغر مع تعليق "واحد نايم بامن الله يكعد يلكه نفسه مقتول".

كما أضافت "زين سؤال ركزو بالصور اني شكلي هيج .. شعري طوله هيج.. والي مقتول يكولون مضروب 3 طلقات هذه مدعوم الي ناشري شغلو عقلكم شويه الله يرحمه للمتوفى".

إلا أن عددا من متابعيه أكدوا أن الحساب ليس صحيحاً ولا يتبع البلوغر، مؤكدين أنه تم اغتياله.

ويعرف "نور بي أم" واسمه الحقيقي محمد نور بأنه بلوغر مثير للجدل في البلاد، بسبب المقاطع والصور التي ينشرها عبر منصاته في مواقع التواصل.