100 قتيل وأكثر من 150 مصاب في حريق خلال زفاف بالعراق

أعلنت دائرة الصحة في محافظة نينوى العراقية تسجيل مئة حالة وفاة كحصيلة أولية جراء حادثة حريق وقع في قضاء الحمدانية ليل الثلاثاء-الأربعاء.

وذكرت الدائرة أنها سجلت مئة حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق في قاعات للأعراس في الحمدانية.

مقتل وإصابة العشرات بحريق في قاعة للأعراس بمحافظة نينوى بـ #العراق والصحة العراقية ترسل تعزيزات من بغداد والمحافظات الأخرى لإغاثة المصابين بالحريق#العربية pic.twitter.com/r09TWVfAZ6 — العربية (@AlArabiya) September 26, 2023

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ووقع الحريق خلال حفل زفاف، التهمت النيران قاعة الافراح الواقعة بقضاء الحمدانية شرق الموصل، وقد هرعت فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وقال الدفاع المدني العراقي "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر". وأضاف أن قاعة الحفل تفتقر إلى "متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".

كما كشفت مديرية الدفاع المدني عن تفاصيل الحريق وذكرت في بيان أن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".

مصادر طبية: أكثر من 30 وفاة وإصابة 80 في حريق بمحافظة نينوى بــ #العراق

#العربية pic.twitter.com/uAvMEXWtKo — العربية (@AlArabiya) September 26, 2023

وأضافت أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".

وأرسلت وزارة الصحة العراقية تعزيزات من بغداد والمحافظات الأخرى لإغاثة المصابين بالحريق.

من جهته، وجّه رئيس الوزراء العراق محمد شيّاع السوداني وزارتي الداخلية والصحة بالاستنفار لإغاثة المتضررين بالحريق.

بدوره، وجّه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني وزير الصحة في الإقليم بإرسال عدد كبير من سيارات الإسعاف من اربيل إلى قضاء الحمدانية للمساعدة في نقل المصابين مع توجيه مستشفيات اربيل بمعالجتهم.