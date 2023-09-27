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An emergency worker stands amid rubble at the site following a fatal fire at a wedding celebration, in the district of Hamdaniya in Iraq's Nineveh province, Iraq, September 27, 2023. REUTERS/Khalid Al-Mousily
من مكان وقوع الحريق
العراق

توقيف 14 متهماً بحريق الحمدانية.. والتحقيق يصدر خلال 72 ساعة

وزير الداخلية العراقي: التحقيقات الجارية تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلامة في القاعة التي كان بداخلها نحو 900 شخص خلال الحادث

العربية.نت
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أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، مساء الأربعاء، القبض على 14 متهماً في حادث الحريق الذي اندلع خلال حفل زفاف في الحمدانية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال الشمري في تصريحات نقلها التلفزيون العراقي، إن نتائج التحقيق في الحادث ستعلن خلال 72 ساعة.

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جاء ذلك بعدما ترأس الشمري اجتماعاً في محافظة نينوى مع اللجنة التحقيقية التي شكلت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة لمعرفة ملابسات حادث قضاء الحمدانية.

وأكد الوزير أن التحقيقات الجارية تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلامة في القاعة التي كان بداخلها نحو 900 شخص خلال الحادث.

كما أعلن أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهماً، من بينهم 10 عمال، وصاحب القاعة، و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث.

وأكد الشمري أن الحريق أودى بحياة 94 شخصاً، كما أدى لإصابة أكثر من 100 آخرين.

كما شدد على تنظيم حملة كبرى لإغلاق جميع الأماكن التي تفتقر إلى إجراءات السلامة في جميع محافظات البلاد.

من مكان وقوع الحريق
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  • من مكان وقوع الحريق
  • من مكان وقوع الحريق
  • من مكان وقوع الحريق
  • من مكان وقوع الحريق
  • من مكان وقوع الحريق
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من مكان وقوع الحريق
من مكان وقوع الحريق
من مكان وقوع الحريق
من مكان وقوع الحريق
من مكان وقوع الحريق
من مكان وقوع الحريق
من مكان وقوع الحريق
من مكان وقوع الحريق
من مكان وقوع الحريق
من مكان وقوع الحريق
من مكان وقوع الحريق
من مكان وقوع الحريق
قضى العشرات بحفل زفافهما المأساوي.. هذا مصير عريسي الحمدانية العراق العراق قضى العشرات بحفل زفافهما المأساوي.. هذا مصير عريسي الحمدانية

يأتي هذا بينما أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، أن التحقيق في حريق الحمدانية انتهى إلى أن الألعاب النارية والأقمشة سريعة الاشتعال بسقف قاعة الأعراس كانتا السبب الرئيسي للحريق.

وذكر بيان للمجلس أن الأقمشة سريعة الاشتعال "تسببت في اشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيسي للقاعة".

وأضاف البيان أن باب الطوارئ كان "صغيراً ومخفياً وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ إن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة".

وأشار البيان إلى أن صاحب القاعة وبقية المتهمين الهاربين قاموا بتسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية في أربيل، وتم استلامهم من قبل الأجهزة الأمنية، ونقلهم إلى مدينة الموصل للتحقيق معهم.

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