اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
العريسان
العراق

قضى العشرات بحفل زفافهما المأساوي.. هذا مصير عريسي الحمدانية

مقرب من العائلة يقول إنهما خرجا من القاعة وحالتهما النفسية متدهورة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كما تضاربت المعلومات حول حصيلة ضحايا عرس الحمدانية المأساوي، ضجت وسائل التواصل بأسئلة حول مصير العروسين.

مقرب من العروسين كشف لوسائل إعلام محلية مصير العروسين، وقال إن "العروس والعريس بخير، لقد كنت معهما، لكن حالتهما مدمرة بسبب ما حدث للناس هنا".

نقلا عن الإعلام العراقي
نقلا عن الإعلام العراقي
مادة اعلانية

وخرج آلاف العراقيين، اليوم الأربعاء، لتشييع ضحايا حريق "الزفاف المأساوي" بقاعة أفراح الحمدانية في محافظة نينوى بالموصل، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتخذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، إثر حادثة الحريق المؤسف في إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى.

نقلا عن الإعلام العراقي
نقلا عن الإعلام العراقي

وشدد على ضرورة تبنّي الجهات الصحية المختصة علاج الجرحى والمصابين وتوفير أقصى حالات الرعاية، وحسب متطلبات الحالات للعلاج في داخل العراق أو خارجه.

وبحسب البيان الصادر عن السوداني؛ أمر الأخير بضرورة تواجد وزيري الداخلية والصحة ميدانياً في محل الحادث، لأجل الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة.

كما أمر بتشكيل لجنة تحقيقية فورية تباشر على الفور في التحقيق وكشف ملابسات الحادث، للوقوف على الأسباب وكشف نواحي التقصير، فيما أفادت التقارير بتوقيف 13 مسؤولا على ذمة الحادث المأوساي.

قصة عرس الحمدانية الذي انقلب لمأتم.. ماذا حدث في العراق؟! العراق العراق قصة عرس الحمدانية الذي انقلب لمأتم.. ماذا حدث في العراق؟!

أرقام متضاربة

يأتي ذلك فيما تضاربت الأنباء بشأن الأعداد الصحيحة لضحايا حريق قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى بالعراق. فبعد أن تواردت الأنباء عن مقتل 120 شخصاً وإصابة أكثر من 200، أفاد المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر بأن عدد قتلى حريق قاعة الحمدانية في الموصل بلغ 87 شخصا حتى الآن، بينما قالت خلية الإعلام الأمني إن عدد القتلى 93، فيما أفادت الأنباء بفرار صاحب القاعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ناج من الحريق يروي للعربية ما حصل داخل قاعة الأفراح في الحمدانية ناج من الحريق يروي للعربية ما حصل داخل قاعة الأفراح في الحمدانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط