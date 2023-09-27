مشهد مهيب للحظات محاصرة النيران المستعرة للعروسين بحفل زفاف نينوى المأساوي
قال المتحدث باسم الصحة العراقية، سيف البدر، لـ"العربية" و"الحدث" إن عدد المصابين الذين وصلوا إلى مستشفيات الموصل، وصل إلى 101. وقال إن هناك حالات إصابة شديدة الخطورة وأخرى متفاونة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مروعا يظهر تساقط ألسنة اللهب من السماء على رأس العروسين خلال لحظات الرقص الرومانسية وتحرق المعازيم في حفل زفاف مدينة نينوى العراقية المأساوي.
وتضاربت الأنباء بشأن الأعداد الصحيحة لضحايا حريق قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى بالعراق. فبعد أن تواردت الأنباء عن مقتل 120 شخصاً وإصابة أكثر من 200، أفاد المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر بأن عدد قتلى حريق قاعة الحمدانية في الموصل بلغ 87 شخصا حتى الآن.
مشهد مروّع وسط صراخ المعازيم.. لحظة اندلاع #الحريق في حفل #زفاف_الحمدانية بمحافظة #نينوى العراقية الذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل و150 مصاباً #العراق #العربية pic.twitter.com/ACoOU5XcQw— العربية (@AlArabiya) September 27, 2023
وأشار البدر لـ"العربية" و"الحدث" إلى أن عدد المصابين الذين وصلوا إلى مستشفيات الموصل، وصل إلى 101. وقال إن هناك حالات إصابة شديدة الخطورة وأخرى متفاونة.
وفي وقت سابق، أفادت وكالات الأنباء بمقتل 120 شخصا وأصيب أكثر من 200 في الحريق الذي اندلع خلال حفل الزفاف، مساء الثلاثاء، بحسب ما أعلنت السلطات العراقية. وأفادت المعلومات الأولية، أن سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف"، ممّا أدّى إلى "اشتعال النيران داخل القاعة ومن ثم اتساع دائرة الحريق، ما أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة، حسب قوات الدفاع المدني العراقية.
من جهته، حث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزيري الداخلية والصحة على بذل كلّ الجهود لإغاثة المتضرّرين جرّاء الحادث. فيما أعلن قائد عمليات نينوى عن توقيف 9 أشخاص مسؤولين عن قاعة الحمدانية بعد حريق أسفر عن مقتل عشرات.
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