تركيا: القضاء على التنظيمات الإرهابية بالعراق مبدأ أساسي لسياستنا

أكد مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الخميس، أن القضاء التام على وصفه "بالتنظيمات الإرهابية" في العراق هو مبدأ أساسي للسياسة التركية في المنطقة.

كما قال إن "الحفاظ على السلام في كركوك والقضاء التام على التنظيمات الإرهابية في العراق من مبادئ سياستنا تجاه المنطقة"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

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وأضاف المجلس "نذكر الذين يواصلون دعم هذه الشبكة الإجرامية (حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي) بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وحقوق الإنسان ومسؤولياتهم كحلفاء".

3 ساعات

وعقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعا في أنقرة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان استمر أكثر من ثلاث ساعات.

وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع، إنه قد تم بحث عدد من المواضيع بما في ذلك أوكرانيا وسوريا والعراق وليبيا، حيث "تمت مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالحرب المستمرة في أوكرانيا والخطوات المحتملة لتفعيل مبادرة حبوب البحر الأسود، وتم تأكيد تصميم تركيا على مواصلة الجهود لإنهاء الحرب دون تأخير من خلال إحلال سلام عادل ودائم".

كما "تم تأكيد تصميم تركيا على القضاء على منظمة "حزب العمال الكردستاني" الإرهابية الانفصالية" في المنطقة.