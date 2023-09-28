عرسهما انقلب مأتماً.. شاهد الرقصة الأولى لعروسي الحمدانية

خلال دقائق لا بل ثوانٍ، تحول حفل زفاف بالحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق إلى فاجعة بعد أن التهم حريق مفاجئ القاعة.

فمشاهد الرقصة الأولى للعروسين قبل الكارثة، والتي انتشرت بشكل واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل، انقلبت كابوساً في لحظات.

العروس الأشورية حنين تنجو من حريق #الحمدانية بعد الرقصة الأولى مع زوجها.. والفاجعة تعيد للأسرة ذكريات الهروب من "داعش"#العربية pic.twitter.com/NSVAeS2B6q — العربية (@AlArabiya) September 28, 2023

مادة اعلانية

إذ لم تكن حنين تتوقع أن تتحول رقصتها تلك مع زوجها ريفان، التي غالباً ما تشكل ذكرى مفرحة لأي عروس، إلى نحيب وبكاء.

كما لم تتصور يوماً أن ينقلب قطع قالب الحلوى الضخم في زفافها إلى صورة أليمة، لن تفارقها يوماً.

مقتل 100 على الأقل

يذكر أن 100 شخص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في الحريق الذي اندلع ليل الثلاثاء الأربعاء جراء إطلاق "ألعاب نارية" بقاعة العرس في قضاء الحمدانية، في أرقام غير نهائية أعلنتها السلطات الأربعاء.

فيما بينت التحقيقات أن الألعاب النارية والأقمشة سريعة الاشتعال في سقف القاعة كانتا السبب الرئيسي لاندلاع النار.

تفاصيل مروعة

كما أظهرت أنه لم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيسي للقاعة، عقب اشتعال النيران، و أن باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ أن النارتسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة.

حوادث سابقة

يشار إلى أنه غالباً ما لا يتم الالتزام بتعليمات السلامة في العراق، لا سيما بقطاعي البناء والنقل.

كما أن البنى التحتية في هذا البلد متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدي مراراً إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.

ففي أبريل 2021، قضى أكثر من 80 شخصاً جراء حريق بمستشفى لمرضى كوفيد في بغداد نجم عن انفجار أسطوانات أكسجين.

ثم بعد ذلك ببضعة أشهر، في يوليو من العام نفسه، لقي 64 شخصاً حتفهم جراء حريق في مستشفى بالناصرية جنوب البلاد اندلع في جناح لمرضى كوفيد.