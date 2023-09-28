لمساعدة مصابي فاجعة عرس الحمدانية.. الصحة العالمية تتدخل

فيما لا تزال مدينة الحمدانية في محافظة نينوى العراقية تلملم جراحها إثر الحريق الدامي الذي اندلع بقاعة للأعراس مخلفاً عددا كبيرا من القتلى والجرحى، دخلت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، على الخط معلنة عن تقديم مساعدات طبية طارئة لعلاج المصابين في الزفاف المأساوي.

وذكر بيان للمنظمة أنها اتخذت إجراءات فورية لدعم جهود وزارة الصحة العراقية في تقديم المساعدة الطبية الحرجة للجرحى، استجابة "لهذه الأزمة المأساوية".

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كما أورد بيان منظمة الصحة العالمية "تم تخصيص إمدادات طبية عاجلة تضمنت حقائب طبية ومستلزمات علاجية شاملة، لضمان توفر الموارد الأساسية الكافية في مستشفى الحمدانية العام ومستشفى الجمهوري ومركز الموصل التخصصي للحروق والجراحة التجميلية".



وتابع البيان "كما تضافرت جهود المنظمة مع الجهود الوطنية العاملة في الخطوط الأمامية للإسراع في نقل وعلاج الجرحى في مستشفيات الموصل وأربيل وتقديم الرعاية الطبية الحيوية".

ألعاب نارية

وكان حريق ضخم قد نشب في قاعة أفراح في الحمدانية مساء الثلاثاء خلال حفل زفاف جراء إطلاق "ألعاب نارية"، وقتل مئة شخص على الأقل وأصيب 150 آخرون بجروح وفق حصيلة غير نهائية نشرتها السلطات جراء الحريق في قاعة الأعراس بقرقوش، التي كانت تضم نحو 900 مدعوّ لحظة وقوع الحريق.

وأكد قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبدالله الجبوري في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، الخميس، أن لجنة التحقيق في الحريق أنهت إجراءاتها، كاشفاً عن توقيف 19 شخصاً.

كما أوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين إداريين في الحمدانية.

وغالباً ما لا يتمّ الالتزام بتعليمات السلامة في العراق، لا سيّما في قطاعي البناء والنقل.