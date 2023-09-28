فيديو جديد يوضح كيف شبّت ألسنة النار بسرعة في عرس الحمدانية

ليل الثلاثاء الأربعاء تحول حفل زفاف بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق إلى كارثة، بعدما شب حريق هائل في القاعة، مخلفاً 100 قتيل على الأقل.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات عديدة توثق هول الفاجعة، في مشاهد ستبقى عالقة بأذهان العراقيين.

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تحت "حصار" النار

وقد أظهر فيديو جديد لحظة اندلاع الحريق، وسرعة انتشار النيران في القاعة، و"التهمتها".

فبينما كان العروسان يرقصان، نشب الحريق في سقف القاعة، ما جعل الجميع تحت "حصار" النار، وسط خوف وصدمة وذعر.

وفيما تمكن البعض من الهروب من الباب الوحيد الموجود، فإن عدداً كبيراً لقي حتفه.

الألعاب النارية

يذكر أن 100 شخص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في الحريق.

في حين بينت التحقيقات أن الألعاب النارية والأقمشة سريعة الاشتعال في سقف القاعة كانت السبب الرئيسي لاندلاع النار.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني، جودت عبد الرحمن، فإن ما تسبب بهذا العدد الكبير من الضحايا هو أن "مخارج الطوارئ كانت مغلقة، والمتبقي باب واحد هو الباب الرئيسي لدخول وخروج الضيوف".

كذلك أضاف لفرانس برس أن "معدات السلامة غير ملائمة وغير كافية للمبنى" ما زاد أيضاً من عدد الضحايا.

حوادث سابقة

يشار إلى أنه غالباً ما لا يتم الالتزام بتعليمات السلامة في العراق، لا سيما بقطاعي البناء والنقل.

كما أن البنى التحتية في هذا البلد متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدي مراراً إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.

ففي أبريل 2021، قضى أكثر من 80 شخصاً جراء حريق بمستشفى لمرضى كوفيد في بغداد نجم عن انفجار أسطوانات أكسجين.

ثم بعد ذلك ببضعة أشهر، في يوليو من العام نفسه، لقي 64 شخصاً حتفهم جراء حريق في مستشفى بالناصرية جنوب البلاد اندلع في جناح لمرضى كوفيد.