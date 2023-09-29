أصوات تعلو من داخل أحد القبور بالعراق.. لسوري توفي قبل 40 يوماً

في مشهد رعب لا يصدق حتى في الأفلام، تجمع عراقيون بعد أنباء عن سماع صوت من داخل مقبرة في منطقة فايدة شمال الموصل، ما أدى لتدخل السلطات فوراً.

صوت قوي؟!

فقد تجمع أهالي منطقة فايدة في الموصل في مقبرة المدينة بعد حديث عن سماع صوت يشبه طرق الباب يخرج من قبر لاجئ سوري توفي قبل نحو 40 يوماً.

#فيديو.. تجمع المئات بمقبرة "فايدة" في محافظة #دهوك بعد سماع صوت يشبه طرق باب من داخل قبر متوفي دُفن في المقبرة قبل 40 يوماً



المتوفي لاجئ سوري يبلغ من العمر 60 عاماً وأصيب بسكتتين دماغيتين قبل وفاته pic.twitter.com/CMyDYsgNB9 — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) September 28, 2023

مادة اعلانية

ووفق المعلومات، فإن ابنة المتوفى أبلغت أنها سمعت صوتاً قوياً من القبر كأنه شخص يطرق الباب محاولاً الخروج، وشهد آخرون معها بأنهم سمعوا الصوت ذاته، ما دفع أهالي القرية لطلب المساعدة من المسؤولين.

وبينما لم تتأكد تلك المزاعم رسمياً، تجمهر الناس عند القبر ومعهم وسائل إعلام بانتظار حكم القضاء الذي لم يتأخر عليهم، حيث رفض قاضي المدينة الأمر تماماً، مؤكداً أنه لن يسمح أبداً بفتح القبر.

توفي قبل 40 يوماً

يشار إلى أن المتوفى المدفون داخل القبر هو لاجئ سوري عمره 60 عاماً، وكان أصيب بسكتتين في الدماغ ودُفن قبل نحو 40 يوماً.

تحديث:

عمدة بلدة فايدة (البلدة الموجود فيها القبر) قال بأن ابنة المتوفى قالت أنها سمعت صوت من قبر والدها وأن هناك من سمع ذلك معها، لكن مزاعمها لم يتم تأكيدها وتجمهر الناس وأتى الإعلام، الشرطة اتصلت بالقاضي لأخذ الموافقة لحفر المكان لكنه رفض بشكل قاطع وقال إنه لن يُسمح بفتح القبر. pic.twitter.com/LTIv2JZlCx — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 28, 2023

في حين أثارت هذه القصة جدلاً واسعاً وذهولاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بانتظار أي جديد قد يطرأ عليها خصوصاً بعد رفض القاضي فتح القبر.