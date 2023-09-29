أصوات تعلو من داخل أحد القبور بالعراق.. لسوري توفي قبل 40 يوماً
في مشهد رعب لا يصدق حتى في الأفلام، تجمع عراقيون بعد أنباء عن سماع صوت من داخل مقبرة في منطقة فايدة شمال الموصل، ما أدى لتدخل السلطات فوراً.
صوت قوي؟!
فقد تجمع أهالي منطقة فايدة في الموصل في مقبرة المدينة بعد حديث عن سماع صوت يشبه طرق الباب يخرج من قبر لاجئ سوري توفي قبل نحو 40 يوماً.
#فيديو.. تجمع المئات بمقبرة "فايدة" في محافظة #دهوك بعد سماع صوت يشبه طرق باب من داخل قبر متوفي دُفن في المقبرة قبل 40 يوماً— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) September 28, 2023
المتوفي لاجئ سوري يبلغ من العمر 60 عاماً وأصيب بسكتتين دماغيتين قبل وفاته pic.twitter.com/CMyDYsgNB9
ووفق المعلومات، فإن ابنة المتوفى أبلغت أنها سمعت صوتاً قوياً من القبر كأنه شخص يطرق الباب محاولاً الخروج، وشهد آخرون معها بأنهم سمعوا الصوت ذاته، ما دفع أهالي القرية لطلب المساعدة من المسؤولين.
وبينما لم تتأكد تلك المزاعم رسمياً، تجمهر الناس عند القبر ومعهم وسائل إعلام بانتظار حكم القضاء الذي لم يتأخر عليهم، حيث رفض قاضي المدينة الأمر تماماً، مؤكداً أنه لن يسمح أبداً بفتح القبر.
توفي قبل 40 يوماً
يشار إلى أن المتوفى المدفون داخل القبر هو لاجئ سوري عمره 60 عاماً، وكان أصيب بسكتتين في الدماغ ودُفن قبل نحو 40 يوماً.
تحديث:— إياد الحمود (@Eyaaaad) September 28, 2023
عمدة بلدة فايدة (البلدة الموجود فيها القبر) قال بأن ابنة المتوفى قالت أنها سمعت صوت من قبر والدها وأن هناك من سمع ذلك معها، لكن مزاعمها لم يتم تأكيدها وتجمهر الناس وأتى الإعلام، الشرطة اتصلت بالقاضي لأخذ الموافقة لحفر المكان لكنه رفض بشكل قاطع وقال إنه لن يُسمح بفتح القبر. pic.twitter.com/LTIv2JZlCx
في حين أثارت هذه القصة جدلاً واسعاً وذهولاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بانتظار أي جديد قد يطرأ عليها خصوصاً بعد رفض القاضي فتح القبر.
-
ابن بايدن وأخوه.. مجلس النواب يطلب سجلاتهما المصرفيةفي مسعى من الجمهورييين بمجلس النواب الأميركي لعزل الرئيس جو بايدن تماماً كما حصل قبل سنوات مع رئيسهم دونالد ترامب، على خلفية قضية فساد مرتبطة بابنه ... أميركا
-
مقتل 12 عسكرياً في هجوم مسلح شنه متمردون بالنيجرأفادت وزارة الدفاع بالنيجر في بيان أن ما لا يقل عن 12 جنديا نيجريا قتلوا بعد هجوم شنه مئات المتمردين المسلحين على دراجات نارية في جنوب غرب البلاد أمس ... العرب والعالم
-
بايدن يشن هجوماً على ترامب: ديموقراطيتنا في خطرأطلق الرئيس الأميركي جو بايدن من جديد تحذيراً قاتماً وخطيراً بشأن مصير الديموقراطية الأميركية عبر مهاجمة خصمه الجمهوري دونالد ترامب مباشرة، في وقت ... أميركا