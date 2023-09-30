العراق يؤكد إبعاد المعارضة الإيرانية من الحدود الشمالية

أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمّري في تصريحات لـ "العربية/الحدث" أنه تمّ إبعاد المعارضة الإيرانية عن الشريط الحدودي مع إيران شمالي البلاد.

وشدّد وزير الداخلية العراقي على أن الحدود مع إيران في إقليم كردستان تحت سيطرة القوات العراقية بشكل كامل.

مادة اعلانية

نقل المعسكرات

وكانت مصادر خاصة بـ"العربية" و"الحدث"، قد أفادت الأسبوع الماضي، بإتمام نقل معسكرات المعارضة الإيرانية الكردية إلى العمق العراقي.

كما أشارت إلى أن قوات حرس الحدود العراقي تنتشر على الحدود العراقية الإيرانية.

"التعاون الأمني المشترك"

يذكر أنه في مارس الماضي، وقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، ونظيره العراقي قاسم الأعرجي، على اتفاقية "التعاون الأمني المشترك"، بعد مفاوضات بدأت على وقع هجمات متعددة بالصواريخ والمسيرات ضد مواقع داخل إقليم كردستان.

وفي 11 يوليو الفائت، قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن بلاده ستستأنف الهجمات على إقليم كردستان العراق في حال "لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات المسلحة"، وأمهل الحكومة العراقية حتى سبتمبر الحالي لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران.

وشن الحرس الثوري الإيراني في سبتمبر الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخ أرض - جو والعشرات من الطائرات المسيرة المفخخة على كردستان العراق، استهدفت مقرات "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" ومدرسة للاجئين الإيرانيين ومخيمات اللاجئين في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل، ومقرات جناحي "حزب الكوملة الكردستاني" في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية، ومقرات "حزب الحرية الكردستاني الإيراني" في جنوب أربيل.