رئيس وزراء العراق: إصلاح المؤسسة الأمنية على رأس أولوياتنا

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن إصلاح المؤسسة الأمنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، وذلك من خلال إعادة بناء هياكلها ومواكبة أحدث التطورات في التدريب والتقنيات الأمنية وعبر مكافحة الفساد.

وأضاف في كلمة خلال حفل تخرج الدورة (28) للمعهد العالي للتطوير الأمني "عملت الحكومة على إعادة تأهيل القوات الأمنية من خلال إعادة 34 ألفاً من المفسوخة عقودهم".

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"ضخ دماء جديدة"

وأشار إلى أنه تم أيضا التعاقد مع عشرات الآلاف "لضخ دماء جديدة داخل المؤسسة الأمنية"، وتشكيل ألوية جديدة من قوات الشرطة الاتحادية وحفظ القانون.

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، قال السوداني إن الإرهاب بات "مجرداً من عنصر القوة، وصار مجاميع صغيرة مذعورة ومختبئة".

ودعا قوات الأمن إلى أن "تكون بمستوى عالٍ من الجاهزية، وأن تُبنى خططها على الجانب الاستباقي وفقاً للمعطيات الاستخبارية".

وقال إنه يجب تحديث الخطط الأمنية باستمرار والاستفادة من أحدث ما توصل إليه العلم في الجوانب الأمنية.

"آفة المخدّرات"

وتطرق رئيس الوزراء أيضا إلى الحديث عن "آفة المخدّرات" التي وصفها بأنها لا تقل خطورة عن "تحديات الإرهاب الداعشي، فهي تهدد الأمن المجتمعي، وتُستغل أموال تجارتها في تمويل الإرهاب".

ودعا إلى مضاعفة الجهود لضبط الحدود، والعمل لمكافحة المخدرات والجرائم المنظمة لعصابات عابرة للحدود.

كما دعا إلى التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، "لتخليص العراق من شرور السموم والجرائم المنظمة".