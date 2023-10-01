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رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
العراق

العراق يؤكد رفضه أي عدوان يستهدف أراضيه ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة

شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، على أهمية حل المشكلات والاختلافات عبر "الحوار"

العربية.نت
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أكد رؤساء الرئاسات الأربع في العراق الأحد رفضهم أي عدوان يستهدف بلادهم كونه يهدد الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة ويتنافى مع مبادئ حسن الجوار.

وشدد المجتمعون، وهم: رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، على أهمية حل المشكلات والاختلافات عبر "الحوار والتفاهمات والتعاون والتنسيق المشترك".

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وأوضح المجتمعون ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وتقديم الخدمات للمواطنين، كما دعوا "لترسيخ الإصلاح من خلال تعزيز التعاون التام في ملف مكافحة الفساد ودعم الإجراءات الحكومية والقضائية في هذا الملف".

كانت إيران قد حددت 19 سبتمبر الماضي موعدا نهائيا لاتخاذ العراق وحكومة إقليم كردستان العراق إجراءات ضد المجموعات المناهضة لطهران التي تنشط في الإقليم.

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وذكرت وسائل إعلام إيرانية في سبتمبر أن القوات البرية للحرس الثوري الإيراني بدأت في نشر قطع مدفعية ودبابات على الحدود مع كردستان العراق.

وقال محمد حسين باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية وقتذاك: "إذا انتهت المهلة واحتفظ (المسلحون) بسلاحهم أو نفذوا عمليات، فإننا سوف نشن عمليات ضد هؤلاء (المسلحين) بقوة أكبر".

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