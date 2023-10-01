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الوفد الأمني العراقي
الوفد الأمني العراقي

برئاسة الأعرجي.. وفد أمني يزور طهران لاستكمال تنفيذ الاتفاق الأمني

يضم الوفد أيضاً وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، ومجموعة من المسؤولين الأمنيين والحكوميين العراقيين

العربية.نت - وكالات
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يجري وفد أمني عراقي رفيع، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران بهدف استكمال تنفيذ الاتفاق الأمني المبرم بين البلدين والذي يتضمن نزع أسلحة المجموعات والأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني والمتواجدة على أرض إقليم كردستان.

وذكر بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أن الأخير توجه إلى طهران على رأس وفد أمني لاستكمال تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وذلك بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

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ويضم الوفد أيضا وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، ومجموعة من المسؤولين الأمنيين والحكوميين العراقيين.

وحدثت اشتباكات عنيفة مع هذه المجموعات. وجرت عمليات التطهير في المناطق الحدودية في محافظتي أربيل والسليمانية وإيران، إضافة إلى المثلث العراقي الإيراني التركي.

وكان الأعرجي قد صرح، عبر حسابه على منصة "إكس" مطلع الشهر الحالي، أن بغداد تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران، مؤكداً: "حرصنا الشديد على تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين، بما يصب في مصالح بلدينا وشعبينا، ويعزز أمن واستقرار المنطقة".

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