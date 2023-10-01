اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
العراق

داخلية العراق تقيل مسؤولين بارزين بنينوى.. وتؤكد: حريق الحمدانية غير متعمد

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت لجنة التحقيق في حريق الحمدانية بالموصل أن القاعة كانت مغلفة بمواد سريعة الاشتعال، وحملت صاحب القاعة المسؤولية القانونية عن الحادث.

وأعلنت اللجنة لوزارة الداخلية في مؤتمر صحفي نتائج التحقيقات لحريق الحمدانية. وأكدت أن سبب الحريق إشعال ألعاب نارية داخل القاعة

مادة اعلانية

وأوضحت لجنة التحقيق أن القاعة لم يكن بها أبواب للطوارئ مما زاد من الضحايا. وأوضحت أن 600 شخص تم إجلاؤهم من داخل القاعة.

وأحصت اللجنة 107 حالات وفاة جراء الحريق حتى الآن.

وأكدت اللجنة أن الحادث كان عرضيا وغير متعمد

وأعلنت إقالة عدد من المسؤولين في نينوى وإحالتهم للقضاء

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"فيتش" تخفض توقعاتها للعالم في 2024 بسبب دولة واحدة "فيتش" تخفض توقعاتها للعالم في 2024 بسبب دولة واحدة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط