داخلية العراق تقيل مسؤولين بارزين بنينوى.. وتؤكد: حريق الحمدانية غير متعمد

كشفت لجنة التحقيق في حريق الحمدانية بالموصل أن القاعة كانت مغلفة بمواد سريعة الاشتعال، وحملت صاحب القاعة المسؤولية القانونية عن الحادث.

وأعلنت اللجنة لوزارة الداخلية في مؤتمر صحفي نتائج التحقيقات لحريق الحمدانية. وأكدت أن سبب الحريق إشعال ألعاب نارية داخل القاعة

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وأوضحت لجنة التحقيق أن القاعة لم يكن بها أبواب للطوارئ مما زاد من الضحايا. وأوضحت أن 600 شخص تم إجلاؤهم من داخل القاعة.

وأحصت اللجنة 107 حالات وفاة جراء الحريق حتى الآن.

وأكدت اللجنة أن الحادث كان عرضيا وغير متعمد

وأعلنت إقالة عدد من المسؤولين في نينوى وإحالتهم للقضاء