عاصفة سخرية.. شذى حسون تغني "ناعماً منعماً" بنشيد العراق

أمام جميع الحاضرين في الدورة الأولى من "مهرجان العراق الدولي"، غنت الفنانة العراقية، شذى حسون، كلمات النشيد الوطني لبلادها، بكلمات أخرى تماماً ما عرضها لانتقادات واسعة.

هل أراك "ناعماً" منعماً !!! هلووو pic.twitter.com/D26yG0PzOK — هشام علي :: husham ali (@husham_ali1) October 3, 2023

وأثناء أدائها النشيد الوطني العراقي، أمس الثلاثاء، في الافتتاح، قالت النجمة الشابة "هل أراك ناعماً منعماً.. وسالماً مكرماً" بدلاً من "سالماً منعَّماً وغانماً مكرَّماً".

مادة اعلانية

هذه الأخطاء أثارت موجة انتقادات وسخرية واسعة بين العراقيين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيما هاجمها آخرون كونها ترأس هذا المهرجان ولا تعرف كلمات نشيد بلادها، ووصفوا ما حدث بـ"المهزلة".

العراق بعيون شذى حسون : pic.twitter.com/X4W1XVCcnn — حسين آل ثانـيَ 🇮🇶 (@HS___TA) October 3, 2023

فيما راح آخرون للسخرية من كلمة ناعماً منعماً، مشيرين إلى "أدوات الحلاقة"، وكتب آخرون "نعيماً ناعماً".

وتقول كلمات القصيدة التي كتبها الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، ولحّنها الموسيقار اللبناني محمد فليفل عام 1934:

موطني... موطني.. الجلالُ والجمالُ والسناءُ والبهاءُ

في رُباكْ... في رُباكْ.. والحياةُ والنجاةُ والهناءُ والرجاءُ

في هواك... في هواك.. هل أراكْ... هل أراكْ.. سالماً منعَّماً وغانماً مكرَّماً؟.

كله غلط بغلط

و الجلال والسناء ، بدل الجلال والبهاء — abood (@abood08219743) October 3, 2023

من مصر أعلنت عن مهرجان العراق

وكانت الفنانة شذى حسون قد أعلنت عن انطلاق "مهرجان العراق الدولي" خلال تواجدها في القاهرة، قائلة: "حبيت أصرّح بإعلان المهرجان من مصر، سأقيم عراق Awards، هيكون أول مهرجان عربي تكريمي وهنكرّم فيه أحسن فنان وأحسن مطرب وأحسن ممثل، لأول مرة هيكون في هذا النوع من المهرجانات في العراق، خاصة في بغداد".

كما أضافت: "المهرجان هيكون فيه فنانون من كل الوطن العربي، وهيكون فيه منظّمون متخصّصون... مهرجان عراق Awards، هيغير نظرة الوطن العربي عن بلدنا العراق أمنياً أولاً، العراق اليوم جميل جداً، والسلام به كبير جداً الحمد لله وهنشوف انفتاحا كبيرا والإعلام المصري هيكون مدعوا للمهرجان".

أسماء لامعة.. وتكريم محمد رمضان

وشارك في المهرجان الذي ينطلق اليوم الأربعاء، أسماء نجوم من مصر والوطن العربي على رأسهم صفية العمري وهالة صدقي وبشرى ورامي صبري ومنذر رياحنة وجمال سليمان وصلوا إلى بغداد واستقبلتهم شذى حسون بالورود.

كما من المتوقع حضور النجم المصري محمد رمضان لتكريمه في الجفل.

هذا وتضم لجنة تحكيم المهرجان، نقيب الفنانيين العراقيين د.جبار جودي، ونقيب الفنانين المصريين أشرف زكي، والممثلة العراقية شذى سالم، والموسيقار الكبير نصير شمه، والمنتج المصري محسن جابر والمخرجة المصرية إيناس الدغيدي.