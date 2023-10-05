وزير الدفاع العراقي بأنقرة.. تزامناً مع غارات تركية ضد "العمال الكردستاني"
حزب العمال الكردستاني أعلن مسؤوليته عن استهداف مبانٍ حكومية في العاصمة التركية
توجه وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، حيث التقى بنظيره التركي يشار جولار، تزامناً مع القصف التركي لإقليم كردستان.
وأفادت السفارة العراقية في أنقرة في بيان، أن وزير الدفاع وصل على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره التركيّ يشار جولار، لبحث قضايا الأمن والدفاع الثنائيين وقضايا التعاون في الصناعات الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن غارات جوية، مساء الأربعاء، أدت إلى "تدمير 22 هدفاً، تتكون من كهوف وملاجئ ومستودعات، كان يستخدمها" حزب العمال الكردستاني.
ويقول الجيش التركي إنه استهدف مواقع لمقاتلي "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق منذ الأحد، حيث توجد قواعد خلفية لهم.
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، كشف في وقت سابق، الأربعاء، أن منفذي الهجوم الذي أدى إلى إصابة شرطيين، الأحد، في أنقرة تدربا في سوريا، متعهداً بالانتقام من المقاتلين الموجودين في شمال سوريا وشمال العراق.
وفجر مهاجمان قنبلة بالقرب من مبانٍ حكومية في العاصمة التركية صباح يوم الأحد. وقتل المهاجمان وأصيب شرطيان.
وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته.
وندد العراق بالضربات الجوية التركية، وقال رئيسه عبد اللطيف رشيد إن بغداد تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة لحل هذه المشكلة.
وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية وتنفذ بانتظام ضربات جوية في شمال العراق.
كما أرسلت تركيا قوات خاصة وأقامت قواعد عسكرية على الأراضي العراقية لدعم هجماتها.
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