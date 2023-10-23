صدمة بين محامي العراق.. رسالة إسرائيلية غريبة وصلت!

عمت حالة من الاستغراب بين أوساط المحامين في العراق خلال الساعات الماضية.

فقد وصلت النقابة رسالة غريبة من نقابة المحامين في إسرائيل تطالب بمناصرة "قضيتهم"، في إشارة إلى دعم تل أبيب في الحرب التي تشنها منذ أكثر من أسبوعين على قطاع غزة!

إلى نقابة محاميّ الكيان الصهيوني مع الإصرار على عدم الاعتراف، ودون سلام أو تحيّة وبعد..

وصلتني رسالتكم.



تعجبتُ عندما عُرضتْ أمام أنظاري رسالةً من نقابة المحامين الاسرائيلية - كما يسمونها - وصلتْ عبر البريد الإلكتروني الرسمي لِنقابة المحامين العراقيين، تتضمنُ طلباً بنصرة قضيتهم،… pic.twitter.com/1BokNXlzjS — أحلام اللامي | ahlam allami (@ahlam_allamy) October 23, 2023

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وكشفت نقيبة المحامين العراقيين أحلام اللامي، اليوم الاثنين، بتعليق على حسابها في منصة أكس (تويتر سابقا) صورة عن الرسالة الإسرائيلية.

عبر البريد الرسمي!

وعلقت معربة عن تعجبها حين رأت أمام ناظريها رسالة من نقابة المحامين الإسرائيلية وصلت عبر البريد الإلكتروني الرسمي إلى نقابة المحامين العراقيين، تتضمن طلباً بنصرة قضيتهم!

كما تساءلت كاتبة:" لا أعرف أي قضيّة يقصدون، فهل لهم قضيّة حقّ أصلاً؟" . وأوضحت أن الرسالة التي وصفتها بالباردة، وقعها عميت بيخِر رئيس النقابة الإسرائيلية.

إلى ذلك، ردت على عميت قائلة "أتعلمُ يا هذا بأن المحامين العرب أول من انتفضوا لفلسطين، ودافعوا عن قضيتهم التي لم ولن تنته".

أتت تلك الرسالة فيما تنشط الجمعيات الإسرائيلية حول العالم، فضلا عن العديد من اللوبيات الإعلامية بغية دعم الموقف والرواية الإسرائيلية.

بينما يكثف الجيش الإسرائيلي غاراته لليوم السابع عشر على القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان، منذ تفجر الصراع إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الجاري.

يذكر أن العراق لا يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بل تجرم قوانينه التعامل مع الإسرائيليين.