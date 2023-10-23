اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
iStock رسالة (تعبيرية من آيستوك)
(تعبيرية من آيستوك)

صدمة بين محامي العراق.. رسالة إسرائيلية غريبة وصلت!

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عمت حالة من الاستغراب بين أوساط المحامين في العراق خلال الساعات الماضية.

فقد وصلت النقابة رسالة غريبة من نقابة المحامين في إسرائيل تطالب بمناصرة "قضيتهم"، في إشارة إلى دعم تل أبيب في الحرب التي تشنها منذ أكثر من أسبوعين على قطاع غزة!

مادة اعلانية

وكشفت نقيبة المحامين العراقيين أحلام اللامي، اليوم الاثنين، بتعليق على حسابها في منصة أكس (تويتر سابقا) صورة عن الرسالة الإسرائيلية.

عبر البريد الرسمي!

وعلقت معربة عن تعجبها حين رأت أمام ناظريها رسالة من نقابة المحامين الإسرائيلية وصلت عبر البريد الإلكتروني الرسمي إلى نقابة المحامين العراقيين، تتضمن طلباً بنصرة قضيتهم!

كما تساءلت كاتبة:" لا أعرف أي قضيّة يقصدون، فهل لهم قضيّة حقّ أصلاً؟" . وأوضحت أن الرسالة التي وصفتها بالباردة، وقعها عميت بيخِر رئيس النقابة الإسرائيلية.

إلى ذلك، ردت على عميت قائلة "أتعلمُ يا هذا بأن المحامين العرب أول من انتفضوا لفلسطين، ودافعوا عن قضيتهم التي لم ولن تنته".

أتت تلك الرسالة فيما تنشط الجمعيات الإسرائيلية حول العالم، فضلا عن العديد من اللوبيات الإعلامية بغية دعم الموقف والرواية الإسرائيلية.

بينما يكثف الجيش الإسرائيلي غاراته لليوم السابع عشر على القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان، منذ تفجر الصراع إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الجاري.

يذكر أن العراق لا يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بل تجرم قوانينه التعامل مع الإسرائيليين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش الإسرائيلي يدفع سكان غزة نحو الجنوب.. والمستشفيات في خطر الجيش الإسرائيلي يدفع سكان غزة نحو الجنوب.. والمستشفيات في خطر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط