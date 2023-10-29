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القاعدة الأميركية في الشدادي (أرشيفية - المرصد السوري)
الشرق الأوسط

فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة أميركية جنوب الحسكة السورية

تأتي في خضم المخاوف الدولية لاسيما الأميركية من توسع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

العربية.نت
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، أنها استهدفت قاعدة للجيش الأميركي في منطقة الشدادي جنوب محافظة الحسكة السورية.

وقال الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، إن الاستهداف تم بطائرتين مسيرتين "استطاعتا إصابة أهدافهما بشكل مباشر".

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وقبل أيام، أعلنت فصائل عراقية استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار غرب العراق، التي تضم قوات أميركية. وأفاد فصيل ما يعرف بـ"حركة المقـاومة الإسـلامية فـي العراق" في بيان بأن "مقاتليه استهدفوا مباشرة عين الأسد بطائرة مسيرة، أصابت أهدافها بشكل مباشر"، وفق زعمه.

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وكانت تلك القاعدة وغيرها من القواعد التي تضم قوات أميركية في العراق، تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات عبر الدرون أو صواريخ الكاتيوشا.

أتت تلك الهجمات وسط مخاوف أيضا من تعرض السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء المحصنة بشكل كبير لمحاولات اعتداء مماثلة.

كما جاءت في خضم المخاوف الدولية لاسيما الأميركية من توسع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي تفجر قبل 3 أسابيع، إلى حرب إقليمية، تدخل فيه إيران على الخط إما مباشرة وإن كان مستبعداً، أو عبر الفصائل الموالية لها.

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