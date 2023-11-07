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جنديان أميركيان في العراق - أرشيفية
الشرق الأوسط

كردستان العراق.. 3 مسيّرات هاجمت قاعدة للتحالف في أربيل

فصائل عراقية أعلنت أنها دخلت بحرب ضد إسرائيل واعتبرت القواعد الأميركية في العراق أهدافاً لها

العربية.نت
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نقلت شبكة "رووداو" الكردية عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قوله، اليوم الثلاثاء، إن ثلاث طائرات مسيّرة هاجمت قاعدة للتحالف الدولي في أربيل.

وكانت فصائل عراقية أعلنت أنها دخلت في حرب ضد إسرائيل، واعتبرت القواعد العسكرية الأميركية في العراق أهدافا لها، وذلك ردا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

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ونفذت الفصائل العراقية المسلحة عمليات قصف متواترة على بعض من تلك القواعد الأميركية، ومنها عين الأسد غربا قرب الحدود السورية وحرير الواقعة في محافظة أربيل بشمال البلاد.

ويوم السبت الماضي، صرح الرئيس العراقي عبد اللطيف بأن بلاده لم تعد مصدرا لتهديد أي طرف ولم تعد بؤرة مصدرة للأزمات، وذلك بعد أن أشاد الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية بهجمات جماعات مسلحة في العراق على قوات أميركية.

وفي زيارة غير معلنة لبغداد، اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، أن الهجمات ضدّ القوات الأميركية في العراق وسوريا، والتي اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين حماس وإسرائيل، "غير مقبولة على الإطلاق".

وقالت الخارجية الأميركية، إن بلينكن حث السوداني على محاسبة المسؤولين عن الهجمات المستمرة على الأميركيين في العراق.

كما أوضح الوزير الأميركي، أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وأفرادها.

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ولم يتمّ الإعلان مسبقاً عن زيارة بلينكن لبغداد، والتي كشفت عنها رئاسة الوزراء العراقية في بيان، لأسباب أمنية.

وتأتي هذه الزيارة في ظلّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف قواعد عسكرية عراقية تضمّ قوات أميركية وأخرى من التحالف الدولي، اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس إثر هجوم غير مسبوق للأخيرة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

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