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أفراد من القوات الأميركية في العراق
أفراد من القوات الأميركية في العراق
تنظيم داعش

البنتاغون: لا خطط لانسحاب أميركي من العراق

قال الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر في إفادة صحافية: "في الوقت الحالي ليس لدي علم بأي خطط للتخطيط للانسحاب. نواصل التركيز بشدة على مهمة هزيمة تنظيم داعش"

العربية.نت- وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، أنها لا تخطط حاليا لسحب قواتها البالغ عددها نحو 2500 جندي من العراق.

يأتي هذا على الرغم من إعلان بغداد الأسبوع الماضي، أنها بدأت عملية تهدف إلى إنهاء مهمة التحالف العسكري الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.

وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر في إفادة صحافية: "في الوقت الحالي ليس لدي علم بأي خطط (للتخطيط للانسحاب). نواصل التركيز بشدة على مهمة هزيمة تنظيم داعش".

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وأضاف أن القوات الأميركية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة هناك.

وقال رايدر إنه ليس لديه علم أيضا بأي إخطار من بغداد لوزارة الدفاع حول قرار بسحب القوات الأميركية، وأحال الصحافيين إلى وزارة الخارجية الأميركية بخصوص أي مناقشات دبلوماسية حول الموضوع.

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