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طائرة تابعة للقوات الأميركية شنت ضربات ضد الأهداف الحوثية في اليمن - رويترز
طائرة تابعة للقوات الأميركية شنت ضربات ضد الأهداف الحوثية في اليمن - رويترز
العراق

العراق يحذر: الغرب يوسع الصراع ويزيد التوترات في المنطقة

التحذير جاء بعد الهجمات الأميركية البريطانية على أهداف لجماعة الحوثي باليمن

دبي - رويترز
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حذر فادي الشمري، مستشار رئيس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، من أن الغرب يوسع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية ويزيد التوترات في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وجاء التحذير بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية وبحرية ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر، احتجاجا على القصف الإسرائيلي لغزة.

وشنت القوات الأميركية والبريطانية، صباح اليوم الجمعة، هجمات على أهداف للحوثيين، مؤكدة أن الضربات ضد الحوثيين تهدف إلى تقويض قدراتهم على تنفيذ هجمات، حسب ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية.

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وشددت القيادة في بيان لها على "إكس": "نحمل الحوثيين المدعومين إيرانيا مسؤولية الهجمات على الشحن الدولي".

وأضافت القيادة الوسطى الأميركية أنه قد "تم استهداف مواقع تحوي أسلحة وذخائر ومواقع إطلاق صواريخ"، مؤكدة أن "هذه الضربات لا علاقة لها بتحالف حارس الازدهار" الذي يضم أكثر من 20 دولة تعمل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

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