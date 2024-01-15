فيديوهات تمجيد صدام تعرقل حسم انتخابات رئاسة برلمان العراق

فشلت القوى السياسية العراقية في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، خلفاً لرئيسه المقال من قبل المحكمة الاتحادية العليا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، محمد الحلبوسي.

وكرس البرلمان جلسته التي امتدت إلى وقت متأخر الليلة قبل الماضية لانتخاب رئيس له من بين 5 مرشحين سنة، أبرزهم النائب شعلان الكريم عن حزب تقدم، والنائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومرشح تحالف عزم الرئيس الأسبق للبرلمان محمود المشهداني المدعوم بقوة من زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.

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فيديوهات تمجيد صدام

ففي حين كانت الأنظار تتجه إلى أن تكون المنافسة بين العيساوي والمشهداني بسبب نشر فيديوهات تدين الكريم بتهمة تمجيد رئيس النظام السابق صدام حسين.

لكن المفاجأة كانت فوز الكريم بأعلى الأصوات في الجولة، حيث حصل على 152 صوتاً، بينما جاء العيساوي في المرتبة الثانية بـ97 صوتاً، وحصل المشهداني على 48 صوتاً.

وكان يفترض المضي إلى الجولة الثانية من التصويت، لكن جهات في الإطار التنسيقي رفضت إتمام فوز الكريم الذي لم يكن يحتاج سوى 13 صوتاً للفوز، وذلك بتهمة تمجيده نظام صدام حسين وحزب البعث، وهو ما سبق أن نفاه الكريم.

ورفعت الجلسة بعد مشادات كلامية مع القوى السنية، وليس واضحاً متى يمكن حصول توافق جديد على انتخاب رئيس للبرلمان.