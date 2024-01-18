السوداني يكرر: إنهاء وجود التحالف بالعراق مطلب شعبي ورسمي

مع توتر العلاقات بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، دعوته لإنهاء وجوده في البلاد.

ودعا السوداني للبدء "فورا" في حوار لإنهاء مهمة مستشاري التحالف في العراق.





كما قال في مقابلة أجراها على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن "إنهاء مهام التحالف ضروري لاستمرار العلاقات الجيدة مع دوله".

وشدد على أن هذه المسألة "مهمة لاستقرار البلاد وهي مطلب شعبي ورسمي".

حرب شاملة

إلى ذلك، حذر من نشوب حرب شاملة في المنطقة إذا استمرت الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن السوداني أنه جار تحديد موعد لبدء حوار من خلال لجنة ثنائية جرى تشكيلها لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف في البلاد، مؤكداً أن الحكومة لن تتراجع عن هذه المسألة.

بدوره، أكد ضياء الناصري، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حينها أن حكومة بغداد أبلغت الجانب الأميركي بضرورة بدء التفاوض على الجدول الزمني لانسحاب القوات الدولية من البلاد، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وكانت الدعوات التي أطلقتها منذ فترة طويلة فصائل مسلحة موالية لإيران، لرحيل قوات التحالف الدولي، اكتسيت زخما إثر ضربات أميركية متتالية، كان آخرها ضربة طالت في الرابع من يناير الحالي(2024) مقراً لحركة النجباء المنضوية ضمن الحشد الشعبي.

فيما أثارت تلك الضربات، التي جاءت ردا على عشرات الهجمات على القوات الأميركية في البلدين منذ أن شنت إسرائيل حربها على غزة، مخاوف من أن يصبح العراق مرة أخرى مسرحا لصراع إقليمي.

ودفعت الحكومة العراقية إلى المطالبة ببحث رحيل قوات التحالف ضد داعش، التي تديرها الولايات المتحدة.

130 هجوما

فمنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، تعرض الجيش الأميركي بالفعل لنحو 130 هجوما على الأقل من فصائل مسلحة في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة.

ما دفع أميركا إلى الرد عبر ضرب عدد من الفصائل الموالية لإيران في البلدين.

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا، و2500 جندي على الأراضي العراقية ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم داعش الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين قبل هزيمته.