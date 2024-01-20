الأمم المتحدة: العراق معرض لخطر الانجرار إلى الصراع في المنطقة

حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم السبت، من أن العراق معرض لخطر "الانجرار إلى الصراع" الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الممثلة الأممية في بيان "يمر الشرق الأوسط بمرحلة حرجة، حيث يهدد الصراع المحتدم في غزة والأعمال المسلحة في أماكن أخرى باندلاع مواجهة كبيرة. والعراق معرض لخطر المزيد من الانجرار إلى هذا الصراع".

تقويض الاستقرار

كما أضاف البيان "على الرغم من جهود الحكومة لمنع تصاعد حدة التوتر، إلا أن الهجمات المستمرة - والتي تنطلق من داخل حدود العراق وخارجها - من شأنها أن تؤدي إلى تقويض الاستقرار الذي تحقق بعد جهد جهيد في البلاد والإنجازات التي حققتها في السنوات الأخيرة".

وأوضح البيان أن "جميع جهود الأمم المتحدة تتركز على السعي إلى إنهاء الصراع في غزة وتجنب امتداده إلى المنطقة، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا مرارا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وإيصال الإغاثة المستدامة، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن".

استهداف قواعد أميركية

وأكد البيان أن "استقرار العراق وأمنه هما في مقدمة وصلب جميع أعمالنا"، داعيا جميع الأطراف في العراق إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

يذكر أن فصائل مسلحة عراقية أعلنت مؤخرا استهداف قواعد أميركية في العراق والمنطقة، ردا على استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وتقول الفصائل إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع تتم بدعم أميركي مباشر.