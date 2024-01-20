بأكثر من 20 صاروخاً.. هجوم على قاعدة عين الأسد بالعراق

في استمرار للهجمات على قواعد تضم قوات أميركية في العراق منذ اندلاع الحرب في غزة، تعرضت قاعدة عين الأسد غرب الأنبار مجدداً لهجوم وهذه المرة بالصواريخ.

فقد كشف مصدر أمني لـ العربية/الحدث أن هجوماً استهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية بأكثر من 20 صاروخاً.

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كما قال مصدران أمنيان ومصدر حكومي إن مهاجمين أطلقوا عدة صواريخ على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية، وفق ما نقلت "رويترز".

حزب الله والنجباء

وأفاد مراسل العربية/الحدث بتنفيذ عمليات تفتيش أمنية للمنطقة التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه عين الأسد، مشيراً إلى أن ميليشيات حزب الله والنجباء تبنت هذا الهجوم.

ومنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد عشرة أيام على اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس تعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لأكثر من مئة هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة.

عشرات الهجمات

فقد أحصت واشنطن أكثر من 106 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 تشرين أكتوبر، وفق حصيلة أفاد بها سابقا مسؤول عسكري أميركي.

وتبنّت معظم تلك الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تعترض على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حماس.