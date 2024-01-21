صفع وضرب وبكاء.. تحقيق للجيش العراقي حول فيديو أفعال "صبيانية" لضباط

واقعة غريبة شهدها العراق خلال الساعات القليلة الماضية، مما تطلب بيانا من الجيش العراقي لتوضيح الواقعة واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد مرتكبيها.

فبعد تداول مقطع فيديو يظهر ضابط في الجيش العراقي برتبة "مقدم" يقوم بصفع وضرب زميل برتبة "عقيد" يعلوه بالرتبة مما حدا به بالبكاء، الأمر الذي تسبب بجدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، بيانا حول الواقعة.

وقالت الوزارة في بيان: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاثنين من الضباط تصرفا خلاله بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها في مؤسسة كبيرة وذات تاريخ عريق متمثل بـ103 أعوام من البطولات والتضحية".

وأضاف البيان: "وبناءً على هذه التصرفات الصبيانية التي لا تليق بسمعة الجيش العراقي وتاريخه العظيم، وجه وزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي، مدير الاستخبارات العسكرية، بتوقيف الضباط الذين ظهروا بمقطع الفيديو وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم للوقوف على حقيقة ما تداولوه ومحاسبتهم وفق قانون العقوبات العسكري".

واختتم البيان بالقول: "تؤكد الوزارة أنها ستعاقب أي منتسب أو ضابط يمارس أي عمل من شأنه أن يمس بسمعة الوزارة وتاريخها العريق، ولن يكون هناك أي خارج عن طائلة المساءلة في حال قيامه بأي تصرف يسيء لتاريخ الجيش العراقي البطل".

ولم يتسن التأكد مما إذا كان المحتوى مزحة وتمثيلا من قبل الضابطين العراقيين أم أنه اعتداء حقيقي من ضابط على زميله.