اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الفيديو العراقي
مشهد من الفيديو
العراق

حبس ضباط عراقيين سنة وطردهم من الجيش.. بعد فيديو مسيء

في مقطع الفيديو، يظهر ضابط في الجيش العراقي برتبة "مقدم" يقوم بصفع وضرب زميل برتبة "عقيد" يعلوه بالرتبة ما حدا به بالبكاء.

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أكد مصدر أمني عراقي أن الضباط الذين ظهروا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المسيء للجيش العراقي، تم الحكم عليهم بالسجن سنة وطردهم من الجيش، نقلا عن مراسل "العربية" و"الحدث" بالعراق.

وفي مقطع الفيديو المذكور، يظهر ضابط في الجيش العراقي برتبة "مقدم" يقوم بصفع وضرب زميل برتبة "عقيد" يعلوه بالرتبة ما حدا به بالبكاء.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، بيانا، جاء فيه: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاثنين من الضباط تصرفا خلاله بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها في مؤسسة كبيرة وذات تاريخ عريق متمثل بـ103 أعوام من البطولات والتضحية".

فيديو.. "حيوان غريب" يظهر في جبال مكة السعودية فيديو.. "حيوان غريب" يظهر في جبال مكة

وأضاف البيان: "وبناءً على هذه التصرفات الصبيانية التي لا تليق بسمعة الجيش العراقي وتاريخه العظيم، وجه وزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي، مدير الاستخبارات العسكرية، بتوقيف الضباط الذين ظهروا بمقطع الفيديو وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم للوقوف على حقيقة ما تداولوه ومحاسبتهم وفق قانون العقوبات العسكري".

واختتم البيان: "تؤكد الوزارة أنها ستعاقب أي منتسب أو ضابط يمارس أي عمل من شأنه أن يمس بسمعة الوزارة وتاريخها العريق، ولن يكون هناك أي خارج عن طائلة المساءلة في حال قيامه بأي تصرف يسيء لتاريخ الجيش العراقي البطل".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أديس أبابا: بعض الدول أجندتها ليست السلام والأمن في القرن الإفريقي أديس أبابا: بعض الدول أجندتها ليست السلام والأمن في القرن الإفريقي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط