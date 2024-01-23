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من مقر الحشد الذي استهدف في بغداد (أسشييتد برس)
أحد مقرات الحشد (أرشيفية - أسوشييتد برس)

حاصروه وقتلوه.. انتحاري داعشي هاجم مقراً للحشد في العراق

دبي- العربية.نت
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على الرغم من تراجع وانحسار عمليات تنظيم داعش بشكل كبير في العراق وسوريا، فإن بعض المناطق في البلدين لا تزال تشهد بعض الهجمات.

وفي جديدها، حاول انتحاري داعشي تفجير نفسه في مقر للحشد الشعبي بمحافظة صلاح الدين العراقية، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من محاصرته وقتله، وفق ما أعلنت شعبة الإعلام الأمني.

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حاصرت الانتحاري

فقد أوضحت في بيان اليوم الثلاثاء أن قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد ومديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد قتلت انتحاريا من داعش حاول الهجوم على مقراتها في محافظة صلاح الدين.

واستطاعت تلك القوة محاصرة الانتحاري وقتلته، قبل أن يصل إلى البوابة الرئيسية لأحد مقرات الحشد.

أتى ذلك، بعدما ذكرت قناة النجباء في وقت سابق اليوم أنه تم استهداف مقر قيادة عمليات صلاح الدين بهجوم انتحاري، ما أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الحشد بجراح بالغة.

كما لفتت إلى أن منفذ الهجوم فجر نفسه عند الوصول إلى بوابة المقر.

كما جاءت محاولة الهجوم هذه بينما تتصاعد منذ أسابيع الدعوات الرسمية العراقية لانهاء مهام التحالف الدولي الذي أنشئ قبل سنوات من أجل محاربة داعش.

يذكر أن التنظيم الإرهابي الذي سيطر في العام 2014 على نحو ثلث الأراضي العراقية تقهقر في 2017 إثر الهجمات التي شنتها القوات العراقية بالتعاون مع التحالف الدولي. لكنه لا يزال من وقت إلى آخر يشن هجمات في البلاد.

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