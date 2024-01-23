مجدداً.. هجومان بمسيّرتين على قاعدة عين الأسد بالعراق

في استمرار للهجمات على قواعد تضم قوات أميركية في العراق منذ اندلاع الحرب في غزة، تعرضت قاعدة عين الأسد غرب الأنبار مجدداً لهجومين بمسيّرتين مساء الثلاثاء، وفق ما أفاد مراسل "العربية/الحدث".

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تعرضت قاعدة عين الأسد أكثر من مرة لهجمات، كان آخرها السبت.

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وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان حينها، إن القاعدة تعرضت للقصف بعدد من الصواريخ الباليستية وأنواع أخرى من الصواريخ أطلقتها فصائل مدعومة من إيران داخل العراق.

نحو 130 هجوماً

يذكر أنه منذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، تعرض الجيش الأميركي لنحو 130 هجوماً على الأقل من فصائل مسلحة في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة.

ما دفع واشنطن إلى الرد عبر ضرب عدد من الفصائل الموالية لإيران في البلدين.

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا، و2500 جندي على الأراضي العراقية ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم "داعش"، الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين قبل هزيمته.