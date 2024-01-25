اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A US soldier walks at the Qayyarah air base, where US-led troops in 2017 had helped Iraqis plan out the fight against the Islamic State in nearby Mosul in northern Iraq, before a planned US pullout on March 26, 2020. The 5,200 US troops stationed across Iraqi bases make up the bulk of the coalition force helping hunt down Islamic State group sleeper cells across the country. Around 300 coalition troops left the western Qaim base in mid-March, handing it over in full to Iraqi troops. Today, more troops were set to leave. In the coming weeks, they will also leave the expansive base in Kirkuk. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP)
جندي أميركي في العراق (أرشيفية)
العراق

بغداد وواشنطن تتفقان على "صياغة جدول زمني" لانسحاب الأميركيين

وزير الدفاع الأميركي أكد بدء "اجتماعات" فرق العمل "في الأيام المقبلة"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، أن بغداد وواشنطن ستطلقان محادثات من شأنها أن تؤدي إلى صياغة "جدول زمني محدد" يؤطّر مدّة وجود التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي لمستشاريه.

وعلى خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، نفّذت الفصائل المسلّحة بالعراق منذ منتصف أكتوبر، عشرات الهجمات في العراق وسوريا ضد الجنود الأميركيين وجنود التحالف الدولي الذي شكّلته واشنطن لمحاربة تنظيم داعش.

ونفّذت واشنطن ضربات انتقامية في العراق ضد هذه الجماعات، فيما دفعت التوترات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الدعوة إلى انسحاب التحالف الدولي، عبر محادثات بشأن خريطة طريق وجدول زمني.

دمار خلّفه قصف اميركي في الحلة الشهر الماضي (أرشيفية)
دمار خلّفه قصف اميركي في الحلة الشهر الماضي (أرشيفية)

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الخارجية العراقية إطلاق "مجاميع العمل" في إطار "اللجنة العسكرية العليا" المشتركة بين بغداد وواشنطن.

وقالت الوزارة إن هذه "المجاميع" ستقوم بـ"تقييم تهديد داعش وخطره، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية، وذلك لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق".

نائبة عراقية سابقة: نتعرض للتحرش من زملائنا في البرلمان العراق خاص نائبة عراقية سابقة: نتعرض للتحرش من زملائنا في البرلمان

من جهته، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان، بدء "اجتماعات" فرق العمل "في الأيام المقبلة".

وأكد أنه سيتمّ التحقق من "ثلاثة عوامل رئيسية"، مشيراً في هذا الإطار إلى "تهديد داعش والمتطلّبات العملياتية.. ومستوى قدرات القوات الأمنية العراقية".

ويتواجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أميركي، بينما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي، وذلك في إطار عمل التحالف الدولي الذي أطلقته واشنطن في العام 2014.

وبعد صعوده السريع والاستيلاء على مناطق شاسعة في العراق وسوريا المجاورة، أعلنت السلطات العراقية "انتصارها" على التنظيم المتطرّف في نهاية العام 2017، لكنّ الإرهابيين يواصلون مهاجمة أفراد الجيش والشرطة بشكل متقطّع، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية خارج المدن الكبرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نيكي هايلي تنتظر ترمب على أرضها وبين جمهورها.. والاستطلاعات تخدلها نيكي هايلي تنتظر ترمب على أرضها وبين جمهورها.. والاستطلاعات تخدلها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط