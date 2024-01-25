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ريزان الشيخ دلير
ريزان الشيخ دلير
خاص

نائبة عراقية سابقة: نتعرض للتحرش من زملائنا في البرلمان

قالت الشيخ دلير لبرنامج تفاعلكم الذي تبثه قناة العربية إن التحرش في النساء ظاهرة مستشرية في العراق وبجميع المؤسسات الحكومية وفي البرلمان كانت تسجل عدة حالات

العربية.نت
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كشفت النائبة العراقية السابقة ريزان الشيخ دلير، عن تعرض نائبات في البرلمان العراقي للتحرش من قبل النواب، مشيرة إلى أن حالة التحرش تتصاعد في العديد من المؤسسات في العراق بشكل عام بسبب عدم وجود إجراءات رادعة.

وقالت الشيخ دلير لبرنامج "تفاعلكم" الذي تبثه قناة "العربية"، إن التحرش في النساء ظاهرة مستشرية في العراق وبجميع المؤسسات الحكومية، وفي البرلمان كانت تسجل عدة حالات، منها تحرشات لفظية أو حتى نكات غير مقبولة تقال أمام النائبات في البرلمان.

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وأشارت في تصريحات سابقة إلى أن القوى السياسية ترى المرأة كائنا مستضعفا لا يمكن أن يقوم بدوره في المجتمع كما هو في جميع الدول الأخرى.

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