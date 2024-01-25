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قاعدة عين الأسد في الأنبار (رويترز)
قاعدة عين الأسد التي تضم قوات من التحالف في الأنبار العراقية
ميليشيات العراق

وزير الخارجية الإسباني من العراق: هجمات المسلحين على التحالف "يجب أن تتوقف"

خوسيه مانويل ألباريس: "من الضروري تجنب اتساع الأزمة في غزة"

بغداد - فرانس برس
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أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس خلال زيارة رسمية الى العراق أن الهجمات ضد "القوات الأجنبية" التابعة للتحالف الدولي، الذي تشارك بلاده فيه بقيادة واشنطن، "يجب أن تتوقف".

وقال الوزير الإسباني خلال مؤتمر صحافي في بغداد مع نظيره العراقي فؤاد حسين: "نحن هنا (القوات الإسبانية) بناء على طلب الحكومة العراقية وسنغادر عندما تنظر الحكومة العراقية في ذلك".

وأضاف: "من الضروري تجنب اتساع الأزمة في غزة"، القطاع الفلسطيني الذي يشهد حربا مدمرة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس.

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ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر المنصرم، تصاعد التوتر بشكل عام في المنطقة وعلى عدة جبهات، من العراق إلى سوريا ثم اليمن ولبنان، حيث تتواجد فصائل مسلحة موالية لإيران ومدعومة منها.

وتعرضت القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية سواء في العراق أو سوريا إلى أكثر من 150 هجوماً من قبل الفصائل المسلحة منذ 17 أكتوبر الماضي.

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