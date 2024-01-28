مجددا.. فصائل مسلحة تستهدف قاعدة أميركية قرب مطار أربيل

من جديد تعرضت قاعدة عسكرية قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق لهجوم عبر طائرات مسيرة.

فقد أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، أنها قصفت بالطيران المسير قاعدة تضم قوات أميركية قرب مطار أربيل شمال البلاد.

كما أشارت تلك الفصائل التي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان مقتضب على تليغرام إلى أن هذا الاستهداف جاء "كاستمرارا في نهجها مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردّا على مجازر إسرائيل بحق أهل في غزة" وفق زعمها.

توتر متصاعد

وكان تلك المنطقة تعرضت أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية لهجمات مماثلة، وسط توتر متصاعد في المنطقة على خلفية الحرب الجارية في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فمنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تصاعد التوتر بشكل عام في المنطقة وعلى عدة جبهات، من العراق إلى سوريا فاليمن ولبنان، حيث تتواجد فصائل مسلحة موالية لإيران ومدعومة منها.

أكثر من 150 هجوماً

إذ تعرضت القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في العراق وسوريا إلى أكثر من 150 هجوماً من قبل الفصائل المسلحة منذ 17 أكتوبر الماضي.

فيما هددت تلك الفصائل الأسبوع الماضي ببدء مرحلة ثانية من الهجمات تتضمن تكثيف ضرباتها في البحر الأبيض المتوسط لمحاصرة مواني إسرائيل.

في المقابل، نفذت القوات الأميركية أكثر من ضربة في البلدين على مقرات تلك المجموعات المسلحة، متوعدة بالمزيد إذا استمرت الهجمات.

إلا أن تلك الضربات باتت تحرج الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، الذي بدأ يطالب منذ مطلع الشهر الحالي (يناير 2024) بضرورة مناقشة رحيل قوات التحالف الدولي التي تتزعمها الولايات المتحدة من العراق.

وتنشر واشنطن 2500 جندي في العراق ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم "داعش"، الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي قبل هزيمته، بالإضافة إلى ما يقارب الألف في سوريا.