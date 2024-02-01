فصائل عراقية مسلحة تزعم: استهدفنا ميناء حيفا

فيما دأب العراق خلال الأشهر الماضية على التحذير من توسع الصراع في المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكتوبر الماضي، ووسط تزايد هجمات الفصائل العراقية المسلحة تحت مسمى "المقاومة الإسلامية" على قواعد أميركية، أعلنت تلك الفصائل اليوم الخميس تنفيذ هجوم جديد.

فقد أفادت في بيان مقتضب أنها استهدفت ميناء حيفا الإسرائيلي بطائرات مسيرة. وأشارت إلى أنها هاجمت الميناء تضامنا مع أهالي غزة وردا على ما وصفتها بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

"مستمرون"

ما أكدت الاستمرار في شن هجمات من هذا النوع.

وكانت تلك الفصائل أعلنت الأسبوع الماضي بدء المرحلة الثانية من هجماتها، إذ حث "أبو آلاء الولائي"، الأمين العام لـ "كتائب سيد الشهداء" بتغريدة على حسابه في إكس ما يعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" على تكثيف ضرباتها في البحر الأبيض المتوسط، من أجل شل المواني الإسرائيلية.

كما زعم أن تلك المرحلة ستتضمن "محاصرة الملاحة البحرية لإسرائيل وإخراج موانيها عن الخدمة".

يذكر أن هذه الفصائل المدعومة إيرانيا كانت استهدفت سابقا مواني إسرائيلية على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى عدة قواعد أميركية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.

إذ تعرضت القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية سواء في العراق أو سوريا إلى نحو 160 هجوماً من قبل الفصائل المسلحة منذ 17 أكتوبر الفائت.

وعلى الرغم من أن واشنطن لم تربط رسمياً في وقت سابق بين تلك الهجمات في البلدين وحرب غزة، فإن هذه المجموعات المسلحة أكدت أكثر من مرة أنها تأتي رداً على الحصار الإسرائيلي والحرب على غزة والموقف الأميركي الداعم بقوة لتل أبيب.