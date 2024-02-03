بعد القصف الأميركي.. شاهد آثار الدمار في مدينة القائم

بعد تعرضها لضربة جوية أميركية، كشفت صور الدمار الهائل لمدن قضاء القائم غربي محافظة الأنبار العراقية.

فقد كشفت الصور منازل مهدمة فيما تجمع عدد من الأشخاص في محاولة على ما يبدو لرصد الدمار الحاصل وانتشار أي جثث ربما تكون قد ردمت تحت الأنقاض.

وفي بغداد، أفاد الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي يحيى رسول بأن مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية تعرضت لضربات جوية أميركية.

وأشار إلى أن هذه الضربات تعد "خرقا للسيادة العراقية وتقوض جهود الحكومة العراقية".

مقتل 3 أشخاص

من جانبها، قالت شبكة رووداو الكردية العراقية، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون في حصيلة أولية للقصف الأميركي الذي استهدف مقرات للحشد الشعبي في محافظة الأنبار غرب العراق.

وقال بيان لعمليات الحشد الشعبي غرب الأنبار، إن أكثر من 10 من عناصره سقطوا بين قتيل وجريح في القصف الأميركي.

فيما أشارت قناة "العهد" العراقية إلى أنه تم انتشال جثتين من المدنيين في الاستهداف الأميركي لقضاء القائم، وقالت إن الانفجارات لاتزال مستمرة في المنطقة.

احتراق 10 منازل

إلى ذلك، قالت مصادر من الفصائل المسلحة عبر منصاتها الإخبارية، إن 15 مدنيا أصيبوا، واحترقت 10 منازل جراء القصف الأميركي على منطقة السكك بقضاء القائم غربي الأنبار.

ونقلت المصادر عن مسؤولين أمنيين بهذه الفصائل قولها، إن "جميع المواقع التي تم استهدافها أخليت من قبل فصائل المقاومة، وإن المواقع التي جرى استهدافها هي شبه خالية من العناصر ومن التجهيزات".

استهداف مقرات لكتائب حزب الله

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة استهدفت مراكز في مدينة القائم في العراق ومراكز أخرى في مدينة الميادين شرق سوريا باستخدام 7 مقاتلات و6 طائرات مسيرة قتالية، بالإضافة إلى قاذفة القنابل الاستراتيجية B1.

وقال مصدر من الفصائل المسلحة لوكالة أنباء العالم العربي، إنه تم استهداف مقرات لكتائب حزب الله العراقي غرب الأنبار وعلى الحدود مع سوريا بضربات جوية.