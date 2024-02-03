فصائل مسلحة تتبنى ضرب قاعدة حرير.. وأربيل تنفي

وسط جو من التوتر غير المسبوق في المنطقة إثر الضربات التي شنتها الطائرات الأميركية، فجر اليوم، على 85 هدفاً للميليشيات المدعومة إيرانياً في غرب العراق وشرق سوريا، أطلت الفصائل العراقية المسلحة مجدداً.

وأعلنت اليوم السبت، استهداف قاعدة حرير الجوية التي تستضيف قوات أميركية في إقليم كردستان شمال العراق بطائرات مسيرة.

"مستمرون في الهجمات"

كما أكدت في بيان صادر عما بات يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" أنها نفذت الهجوم "استمرارا بنهجها في مقاومة القوات الأميركية ورداً على مجازر إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة".

وختمت مشددة على أنها ستواصل تنفيذ الهجمات في المنطقة.

في المقابل، أكدت مصادر أمنية للعربية/الحدث أن لا مسيّرات اخترقت أجواء إقليم كردستان بالعراق .

كما نفى مصدر حكومي في أربيل استهداف قاعدة حرير.

أتى ذلك، بعدما وجه الجيش الأميركي، ليل الجمعة- السبت، سلسلة ضربات على منشآت ومواقع تابعة لفصائل موالية لإيران في غرب العراق لا سيما في القائم، وشرق سوريا خصوصا في محافظة دير الزور.

وجاءت الغارات الأميركية رداً على الهجوم الذي طال الأسبوع الماضي (نهاية يناير) قاعدة "البرج 22" على الحدود الأردنية بطائرة مسيرة أطلقتها على الأرجح كتائب حزب الله العراق وأدت إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40.

علماً أنه منذ 17 أكتوبر وبعد 10 أيام على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، شنت تلك الفصائل المدعومة من طهران أكثر من 165 هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة على قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في العراق وسوريا.

وينتشر في العراق نحو 2500 جندي أميركي، فيما لا يزال ما يقارب ألف جندي على الأراضي السورية.