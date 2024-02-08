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(FILES) An Iraqi woman wearing an abaya robe takes part in a marathon in the southern city of Basra on December 20, 2019 in support of ongoing anti-government demonstrations. Organisers of the Basra marathon in the south of Iraq have decided on February 8 to exclude women from the race in the wake of furious controversy on social media pitting supporters of women's rights against opponents of mixed events. (Photo by Hussein FALEH / AFP)
سيدة شاركات في ماراثون البصرة في 2019
العراق

النساء ممنوعات من المشاركة في ماراثون البصرة في العراق

أثار هذا النشاط، الذي من المقرر تنظيمه الجمعة، انتقادات عديدة لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي حيث سجلت مطالبات بإلغاء النشاط لكونه مختلطاً بين نساء ورجال

البصرة – فرانس برس
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أعلن منظمو ماراثون في محافظة البصرة في جنوب العراق، إلغاء مشاركة النساء في هذا السباق بعد جدل أثاره الأمر بين المناهضين لوجود النساء في هذا النشاط ومدافعين عن المساواة.

وأثار هذا النشاط، الذي من المقرر تنظيمه، الجمعة، انتقادات عديدة لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي حيث سجلت مطالبات بإلغاء النشاط لكونه مختلطاً بين نساء ورجال.

وأعلن منظمو الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، أنه "بناء على توجيهات الأستاذ محمد طاهر التميمي محافظ البصرة وكالةً، وحفاظاً على سلامة الجميع، سيكون ماراثون البصرة للذكور فقط".

وعلّقت مستخدمة على موقع إنستغرام على هذا المنشور بالقول: "من لديه ذرة ضمير فليقاطع الماراثون ولا يذهب.. كيف يرضى أن تحرم النساء من المشاركة فقط لأنهنّ نساء؟"، معتبرةً أن "النساء محرومات من حقهن البسيط في الوجود والمشاركة".

من ماراثون بغداد في 2016
من ماراثون بغداد في 2016

في المقابل، اعتبر مستخدم آخر أن "القرار صائب لأنه لا يصلح أن يكون الماراثون مختلطاً"، مضيفاً أنه يجب إقامة "ماراثون للرجال لوحدهم وماراثون للنساء لوحدهنّ".

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وكتب آخر "التعليقات عجيبة! يريدون لنسائهم وشقيقاتهم المشاركة بالماراثون! أمر عجيب!".

وكان المنظمون قد أوضحوا في منشور سابق، الثلاثاء، أن "القائمين على إدارة الماراثون" ملتزمون "بشدة الحفاظ على قيم ديننا الحنيف والأعراف الاجتماعية".

وأشاروا في البيان إلى أن الهدف من هذا الماراثون "تسليط الضوء على المدينة والسياحة فيها"، مؤكدين أن "إدارة الماراثون لن تسمح بأي سلوك يخالف النظام والآداب العامة".

يذكر أن كان للرياضة النسائية في العراق تاريخ طويل يعود إلى السبعينيات والثمانينيات. وعلى الرغم من القيود العديدة التي لا تزال قائمة، إلّا أن فرقاً نسائية عراقية ورياضيات عراقيات عاودن المشاركة في بطولات عربية في كرة القدم والملاكمة ورفع الأثقال والكرة الطائرة وقيادة الدراجات.

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