سيناريو مقتل سليماني والظواهري يتكرر.. بالسكين الطائر قتلت أميركا الساعدي

ندّدت الحكومة العراقية بالضربات الأميركية المستمرة على مواقع داخل البلاد، وأكدت أن هذه الضربات تدفع بغداد لإنهاء مهمة التحالف الدولي لأنها أصبحت عامل عدم استقرار..

الحكومة العراقية وصفت الضربات الأميركية بـغير المسؤولة، وقالت إنها تهدد السلام المدني وتنتهك سيادة العراق. ولاحقاً قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن الإصرار على إخراج التحالف يأتي بعد اكتساب القوات العراقية قدرةً على مكافحة الإرهاب.

فخلال خمسة أيام، استهدفت ضربتان الميليشيات العراقية المتورطة في هجمات على مصالح واشنطن في المنطقة ومقتلِ جنودها الثلاثة.

مقتل القيادي أبو باقر الساعدي

أربعة انفجارات هزّت مناطق المشتل والبلديات وجميلة شرقي بغداد, مستهدفة سيارة دفع رباعي ومخزنًا للحشد الشعبي, ما أسفر عن مقتل القيادي البارز بميليشيا حزب الله أبو باقر الساعدي واثنين من مرافقيه.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الضربة الجوية جاءت "ردا على الهجمات على جنود أميركيين" وأدت إلى مقتل "قيادي في كتائب حزب الله كان مسؤولا عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة".

سيناريو متكرر

سيناريو الضربة الأخيرة أحيا نسخة مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بتفاصيلها وأيضا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل

مسيرة ريبر.. صواريخ هيلفاير

فالغارات الأخيرة نُفذت بمسيّرة يعتقد أنها من طراز MQ REAPER محمّلة بصواريخ هيلفاير.. كلاهما استُخدم في العمليات الثلاث سرعتها 300 كلم/ الساعة

هذه المسيّرة يتم تشغيلها عن بعد.. سرعتها تتجاوز ثلاثمئة كيلومتر في الساعة ويمكنها الطيران لمسافة تتجاوز ألفي كيلومتر دون التزوّد بوقود.

المسيّرة التي يبلغ طولها أحد عشر مترا قادرة أيضا على حمل ما يصل إلى ثمانية صواريخ موجهة بالليزر وستة عشر صاروخا من طراز هيلفاير..

لكن اختيار صواريخ هيلفاير تحديدا يعود إلى دقّتها في إصابة الهدف, ما يقلّل احتمالية وقوع خسائر بصفوف المدنيين, وأيضا الأضرار الجانبية المحتملة.

السكين الطائر

هيلفاير صاروخ جو - أرض يعرف بالسكين الطائر وصاروخ النينجا.. إحدى نسخاته r9X تحمل رأسا حربيا خاملا وليس متفجّرا, وزنه خمسة وأربعون كيلوغراما.

فهذه النسخة قليلة التشظي تحتوي على ستة سكاكين أو شفرات دوّارة تفتح عند الاقتراب من الهدف لتمزيقه.. وهي قادرة على اختراق أكثر من مئة رطل من المعدن والسيارات والمباني لقتل الهدف

سلاح البنتاغون الحاسم

تم تصميمه في الأصل كصاروخ مضادّ للدبابات في الثمانينيات لكنّ البنتاغون يستخدمه في عمليات خاصة نفّذها في سوريا واليمن وأفغانستان والعراق وغيرها.

عودة المحادثات

يذكر أن العراق والولايات المتحدة بدءا محادثات في يناير كانون الثاني حول مستقبل التحالف، لكن بعد ذلك بأقل من 24 ساعة قُتل ثلاثة جنود

أميركيين في هجوم بالأردن حمّلت الولايات المتحدة مسؤوليته لجماعات مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق. وتوقفت المحادثات بين البلدين منذ الهجوم.

وقال يحيي رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "تحول إلى عامل عدم استقرار ويهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع".

وذكر يحيى رسول في بيان أن العراق والولايات المتحدة سيستأنفان في 11 فبراير شباط المفاوضات حول مستقبل التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.

ومن المتوقع أن تستغرق أي مناقشات حول مستقبل التحالف شهورا إن لم يكن سنوات، كما أن نتائجها غير واضحة.

وتشكل التحالف العسكري الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق بهدف محاربة تنظيم داعش. وللولايات المتحدة 2500 جندي في العراق يقدمون المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة التنظيم.



ويشهد العراق وسوريا هجمات متبادلة شبه يومية بين الفصائل المسلحة المدعومة من إيران والقوات الأميركية المتمركزة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في أكتوبر تشرين الأول.