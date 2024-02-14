رئيس إقليم كردستان العراق للعربية: يجب وضع حد لتصرفات الفصائل المسلحة

أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، لقناتي "العريبة" و"الحدث"، اليوم الأربعاء، ضرورة "وضع حد لتصرفات الفصائل المسلحة".

وقال إن الإقليم لديه "خشية من عدم قدرة بغداد على حمايته"، مشيرا إلى أن "التحديات الحالية أصعب من مرحلة داعش، وأن خط الجبهة بات غير معلوم".

وثمّن رئيس إقليم كردستان العراق "موقف رئيس الحكومة العراقية شيّاع السوداني"، وحث الحكومة العراقية على "لعب دور أساسي في حماية الإقليم".

وأوضح أن الإقليم سيقرر مصير وجود قوات التحالف "ضمن إطار العراق وليس بمفرده".

ونفي بارزاني وجود أي علاقات بين الإقليم وإسرائيل قائلا: "ليس لدينا أي علاقات مع إسرائيل ولا أي مقار للموساد (الاستخبارات الإسرائيلية)".

وأكد أن "مزاعم إيران بوجود قوات للموساد بالإقليم ليست صحيحة"، موضحا أن طهران "لم تقدم أي أدلة لبغداد على وجود قوات للموساد بالإقليم".

وشدد على أن "الإقليم ليس مصدرا لتهديد إيران"، وأن "القصف الإيراني الذي تسبب بقتل المدنيين لا يمكن تصنيفه ضمن الصداقة".

واستهدفت إيران وفصائل عراقية مسلحة، تسمي نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، في هجمات منفصلة ومتكررة، مواقع بإقليم كردستان العراق، باعتبار أنها تتبع الموساد الإسرائيلي.

وحول العلاقات مع أنقرة، قال رئيس إقليم كردستان العراق: "نرفض قطعيا أن يستخدم حزب العمال الكردستاني أراضينا ضد تركيا".

وذكر أن "حزب العمال الكردستاني مصدر تهديد لجيراننا، وصداع كبير لنا ولبغداد".

وعن بغداد، أوضح أن "النظام الفيدرالي في العراق لم يتم تطبيقه رغم مرور 20 عاما".

وأشار إلى أن حكومة الإقليم "تعاملت بكل شفافية مع بغداد في ملف العائدات"، معتبرا أن الوضع الاقتصادي في الإقليم "صعب ومعقد".