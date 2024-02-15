أول صور لأولاد البغدادي.. المعتقلين في العراق

بعدما ظهرت أسماء محمد، زوجة زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، في لقاء مع العربية/الحدث، اليوم الخميس، لتروي لأول مرة عقب مرور 5 سنوات على مقتله، أسراراً لم تكشف بعد عن الرجل الذي روع سوريا والعراق، حصلت العربية.نت على الصور الأولى لأولاده.

زوجة أبو بكر #البغدادي تتحدث لأول مرة لوسيلة إعلامية وتكشف لـ #العربية الأسرار الشخصية لزعيم #داعش وتروي شهادتها عن رجل هدد العالم وقاد أخطر تنظيم إرهابي pic.twitter.com/PUhshKkizC — العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 15, 2024

وتبين أن عدد أولاد البغدادي الذي كان متزوجاً من 4 نساء، اثنتنان منهن معتقلتان، يبلغ 11، بعضهم مسجون في العراق.

فمن ضمن هؤلاء، فاطمة وحسن وعبدالله، بالإضافة إلى أميمة، وهم في السجون العراقية.

أما يمان الذي حصلت العربية.نت أيضا على صورته فقتل مع والده في سوريا حين فجر نفسه مع 2 من زوجاته قبل 5 أعوام.



حسن ابن البغدادي(معتقل أيضا في العراق) عبد الله ابن البغدادي (معتقل)

أصابه الغرور

وكانت أسماء التي تزوجت عام 1999بابراهيم عواد، المعروف باسم البغدادي، كشفت في مقابلتها أن زوجها اعتقل من قبل القوات الأميركية من دون سبب في 2004.

كما أوضحت أن أفكاره تغيرت بشكل تام بعد سنتين من خروجه من السجن. ولفتت إلى أن حياتها معه لم تكن مستقرة منذ عام 2008، وكانوا يتنقلون كثيرا.



فاطمة ابنة البغدادي (معتقلة) أميمة ابنة البغدادي (معتقلة في السجون العراقية)

إلى ذلك، كشفت أن البغدادي الذي أصابه الغرور بعد توليه زعامة داعش، كان يخشى كثيرا المسيرات الأميركية.

وكانت السلطات القضائية العراقية أعلنت رسمياً بوقت سابق اليوم أنها تمكنت من استعادة عائلة أبو بكر البغدادي. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنه "تم تدوين أقوال أفراد عائلته بإشراف مباشر من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن أهم أسرار داعش".

يذكر أن زعيم التنظيم الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا عام 2014، معلناً "خلافته" المزعومة حينها، كان قتل في أكتوبر 2019، بعد غارة شنتها الولايات المتحدة في عملية خاصة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأعلن حينها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فرقة خاصة من القوات الأميركية رصدته ولاحقته، إلا أن الأخير فجر نفسه مع زوجتيه وابنه.