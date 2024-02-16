فجرت مفاجآت عن زعيم داعش.. متى أوقفت زوجة البغدادي؟

بعدما أماطت أسماء محمد، زوجة زعيم تنظيم داعش الأسبق أبو بكر البغدادي، اللثام عن معلومات جديدة عن التنظيم الذي روع لسنوات العالم برمته، تصاعدت التساؤلات حول مكانها وتاريخ إيقافها.

فيما كشفت العربية/الحدث بأول لقاء حصري معها، أن أسماء موقوفة في أحد السجون العراقية.

السيدة الغامضة

إلا أن السيدة الغامضة التي لم يعرف الكثير عنها قبل مقابلة أمس، كانت أوقفت في تركيا عام 2018، غير أن السلطات التركية لم تعلن عن توقيفها قبل نوفمبر 2019.

وكشفت أنقرة حينها أن أرملة البغدادي اعتقلت مع عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنته ليلى. فيما قال مسؤول تركي وقتها إن تلك هي "الزوجة الأولى" للبغدادي، وجرى توقيفها في يونيو 2018 في محافظة هاتاي التركية الحدودية مع سوريا.

كما أشار إلى أنها "قدّمت معلومات عديدة حول موضوع البغدادي والعمل الداخلي للتنظيم".

بينما أفاد الإعلام التركي حينها أن اسم هذه الزوجة هو أسماء فوزي محمد الكبيسي.

بيان عراقي غامض

وكانت السلطات القضائية العراقية أعلنت، أمس الخميس، استجواب "عائلة" الزعيم الأسبق لداعش، موضحة أنه تمّت استعادتهم من خارج البلاد، دون أن تحدد أو تعطي مزيدا من التفاصيل.

كما لم يحدّد البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى العراقي عدد أفراد عائلة البغدادي الذين ألقي القبض عليهم ولا هويتهم، ولا من أي بلد تمّت استعادتهم.

لكن مصدراً قضائياً قال لفرانس برس إن "جهاز المخابرات بالتعاون مع السلطات التركية قام "باسترداد زوجة البغدادي وأولادها"، مضيفاً أنها "كانت موقوفة في تركيا".

يذكر أن الولايات المتحدة كان أعلنت في أكتوبر 2019 مقتل البغدادي في غارات ليلية نفذتها شمال غربي سوريا على بعد كيلومترات من الحدود مع تركيا.

وبعدما سيطر التنظيم المتطرف عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، مني بهزائم متتالية في البلدين وصولاً إلى تجريده من كل مناطق سيطرته في 2019، فيما أعلن العراق انتصاره عليه ودحره في أواخر عام 2017.

لكنه ما زال يحتفظ ببعض الخلايا في مناطق نائية وبعيدة في شمال البلاد، تشنّ بين حين وآخر هجمات ضد الجيش والقوات الأمنية العراقية.

في حين بين تقرير للأمم المتحدة نُشر في يوليو الماضي (2023) أن البنية الرئيسية للتنظيم الذي تراجعت قوته بشكل كبير، لا تزال تتتضمن ما بين 5000 و7000 فرد في جميع أنحاء العراق وسوريا على السواء.