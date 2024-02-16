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من مرتفعات الجولان (أرشيفية- فرانس برس)
من مرتفعات الجولان (أرشيفية- فرانس برس)

فصائل عراقية تقصف هدفاً عسكرياً في الجولان بالمسيّرات

دبي - العربية.نت
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة أنها قصفت بالطيران المسير هدفا عسكريا في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من هضبة الجولان.

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وذكرت الفصائل، التي تعرف نفسها باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان على تليغرام، مساء أمس الخميس، أن القصف جاء دعما للفلسطينيين في غزة وردا على ما سماها "المجازر" التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في القطاع.

وكانت فصائل عراقية مسلحة قد أعلنت في يناير الماضي قصف هدف عسكري في الجولان السوري المحتل، وقاعدة عسكرية أميركية في ريف الحسكة بشرق سوريا بالمسيرات.

من مرتفعات الجولان (أرشيفية- فرانس برس)
من مرتفعات الجولان (أرشيفية- فرانس برس)

عشرات الهجمات

يذكر أن تلك الفصائل أعلنت في السابق مسؤوليتها عن عشرات الهجمات على أهداف إسرائيلية وعلى القوات الأميركية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

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