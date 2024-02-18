اغتصبوا قاصراً.. توقيف 4 أشخاص بالعراق بينهم "مشهور على تيك توك"

ألقي القبض في أربيل بالعراق، أمس السبت، على 4 رجال متهمين باختطاف وبالاعتداء على فتاة قاصر.

ونقل موقع "شفق نيوز" عن مديرية أسايش أربيل قولها في بيان: "بأمر من قاضي تحقيق أسايش أربيل ألقينا القبض على أربعة متهمين وهم كل من (ر. ص. ص.)، (ر. ج. ح.)، (ل. أ. ح.) و(د. ه. ح.) بتهمة خطف بنت قاصر بعمر 16 عاماً واحتجازها في شقة لبضعة أيام والاعتداء عليها واغتصابها".

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وتابع البيان: "أحد المتهمين كان قد صدر بحقه أمر إلقاء القبض بتهمة إطلاق النار من سلاح غير مرخص، وكذلك أحد من المتهمين من الشخصيات المعروفة على الشبكة الاجتماعية (تيك توك)".

وأكدت السلطات الأمنية في أربيل أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم ومحاسبتهم على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الفتاة القاصر.