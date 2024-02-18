اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الموقوفون الأربعة
الموقوفون الأربعة

اغتصبوا قاصراً.. توقيف 4 أشخاص بالعراق بينهم "مشهور على تيك توك"

مديرية أسايش أربيل قالت إن المتهمين قاموا بخطف فتاة عمرها 16 عاماً واحتجزوها في شقة لبضعة أيام واعتدوا عليها واغتصبوها

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

ألقي القبض في أربيل بالعراق، أمس السبت، على 4 رجال متهمين باختطاف وبالاعتداء على فتاة قاصر.

ابنتا المصرية مريم مجدي معروضتان للتبني في سويسرا مصر ابنتا المصرية مريم مجدي معروضتان للتبني في سويسرا

ونقل موقع "شفق نيوز" عن مديرية أسايش أربيل قولها في بيان: "بأمر من قاضي تحقيق أسايش أربيل ألقينا القبض على أربعة متهمين وهم كل من (ر. ص. ص.)، (ر. ج. ح.)، (ل. أ. ح.) و(د. ه. ح.) بتهمة خطف بنت قاصر بعمر 16 عاماً واحتجازها في شقة لبضعة أيام والاعتداء عليها واغتصابها".

مادة اعلانية

وتابع البيان: "أحد المتهمين كان قد صدر بحقه أمر إلقاء القبض بتهمة إطلاق النار من سلاح غير مرخص، وكذلك أحد من المتهمين من الشخصيات المعروفة على الشبكة الاجتماعية (تيك توك)".

وأكدت السلطات الأمنية في أربيل أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم ومحاسبتهم على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الفتاة القاصر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصاعد شعبية ترمب رغم محاكمته في 91 تهمة جنائية تصاعد شعبية ترمب رغم محاكمته في 91 تهمة جنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط