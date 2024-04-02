شاحنة تدهس 20 تلميذاً في البصرة.. وضبط السائق

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كشفت السلطات العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل 6 تلاميذ وإصابة 14 بحادثة دهس قرب مدرسة ابتدائية في شمال محافظة البصرة، فيما أكدت وزارة الداخلية القبض على المتسبب.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أنه على الأقل هناك 6 حالات وفاة في حصيلة غير نهائية في حادثة البصرة.

وفاة اكثر من 20 تلميذًا نتيجة حادث دهس بمنطقة الهارثة في البصرة pic.twitter.com/hLdqGMQRsK — قناة الرشيد الفضائية (@alrasheedmedia) April 2, 2024

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من جانبها أعلنت وزارة الداخلية في بيان مقتضب، أنه "تم القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 20 تلميذاً بينهم 6 وفيات في البصرة".

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان إن "شرطة محافظة البصرة ألقت القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 6 من طلاب المدارس، مما أدى إلى وفاتهم وإصابة 14 آخرين بإصابات متخلفة في منطقة الهارثة شمال محافظة البصرة.

عطل في المكابح

وبحسب الاعترافات الأولية فإن سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

ووقع الحادث في منطقة الهارثة قرب سيطرة القادسية على بعد 15 كم عن مركز البصرة، أثناء خروج التلاميذ من مدرسة زينب الابتدائية.

والطلاب المصابون تم نقلهم إلى مستشفى الفيحاء، وهم بحالة حرجة.

وأعلنت محافظة البصرة الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا.