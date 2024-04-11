العراق: إيران قطعت 4 روافد لنهر دجلة وغيرت مجرى أخرى

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في ظل تفاقم أزمة الجفاف في بعض المناطق العراقية، أكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب أن إيران قطعت 4 روافد لنهر دجلة، مشيراً إلى أن طهران غيرت أيضاً مجرى بعض الأنهر المغذية لنهر ديالى.

⭕ وزير الموارد المائية العراقي لـ #الحدث:



🔴 نحضر لمسودة مذكرة تفاهم مع تركيا بخصوص ملف المياه توقع خلال زيارة الرئيس #أردوغان



🔴 أبلغنا #إيران بضرورة التنسيق بشأن الأنهار التي تغذي دجلة



🔴 زيارة #سوريا كانت ناجحة وتوصلنا لاتفاق لإطلاق المياه من سد الطبقة لنهر الفرات pic.twitter.com/hlqrzZL3N8 — ا لـحـدث (@AlHadath) April 11, 2024

وأضاف في مقابلة مع "العربية/الحدث" أن بلاده أبلغت إيران بضرورة التنسيق بشأن الأنهار التي تغذي نهر دجلة.

في ذات السياق أوضح أن بغداد تحضر لمسودة مذكرة تفاهم مع تركيا بخصوص ملف المياه توقع خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما لفت إلى أن زيارة سوريا كانت ناجحة وتوصل البلدان لاتفاق لإطلاق المياه من سد الطبقة لنهر الفرات.

دجلة والفرات

يشار إلى أن العراق يعاني أزمة مياه قوية، يلقي فيها باللائمة على تركيا وإيران "لعدم التزامهما" بالاتفاقيات الدولية و"تعديهما" على حصصه المائية، لاسيما في ظل السدود التي أقامتاها.

وشهد "بلاد الرافدين" مؤخراً انخفاضاً كبيراً في مستوى مياه نهري دجلة والفرات، ما عزته السلطات العراقية إلى سدود إيران وتركيا.

كما بات العراق بسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وتزايد نقص المياه من عام لآخر، بين أكثر خمس دول في العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي، وفقا للأمم المتحدة. وقد نزحت حتى آذار/مارس 2022، أكثر من 3300 عائلة بسبب عوامل مناخية في عشر محافظات في الوسط والجنوب، بسبب "شحّ المياه، أو الملوحة المرتفعة فيها، أو نوعية المياه السيئة.

كما عرقلت قلّة المياه إنتاج المحاصيل أو أدت إلى إفسادها، وحدّت من وفرة مياه الشرب والغذاء للمواشي، كما أرغمت العديد من الأعمال المرتبطة بالزراعة على الإغلاق.